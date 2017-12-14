Политолог: то, что России и США надо договариваться – это факт

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции, выразил надежду, что у лидера США Дональда Трампа не пропало желание наладить контакт с Россией. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов отметил, что у стран еще есть точки соприкосновения.

Президент США Дональд Трамп не в состоянии выполнить свои предвыборные обещания, в том числе в отношении России, из-за ограничений внутри США, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на Большой ежегодной пресс-конференции в Москве.

"Есть вещи, которые он хотел бы сделать, но не смог пока – реформа здравоохранения, другие направления. Кстати, во внешней политике он говорил об улучшении отношений с Россией. Очевидно, что даже если бы он хотел, пока не в состоянии это сделать из-за известных ограничений", – сказал Путин.

Российский президент надеется, что у Трампа еще не пропало желание улучшить отношения с Россией.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что с российской стороны постоянно идет сигнал о готовности к выстраиванию диалога.

"Но мы не видим никакого желания со стороны американских политиков следовать нашему примеру. Те сигналы, которые идут в настоящий момент из Вашингтона, имеют прямо противоположный характер. И очевидно, что это позиция не президента Дональда Трампа, а это позиция американского истеблишмента, который делает ставку на эскалацию напряженности в отношениях с Россией. Более того, использует Россию в качестве своеобразного громоотвода, в качестве мишени во внутриполитической борьбе в самих Соединенных Штатах", – сказал Владимир Шаповалов.

По его мнению, цели США очевидны.

"Цель – нивелировать достижения России и в военно-политической сфере, и в дипломатической сфере, и в экономической. Россия продемонстрировала эффективность своих Вооруженных сил в Сирии, эффективность своей дипломатии на Ближнем Востоке, эффективность своей экономической системы, которая вовсе не оказалась "разорванной в клочья". Все это не нравится США, которые ощущают рост, влияние и авторитет России на фоне снижения влияния и авторитета самих Соединенных Штатов", – отметил политолог.

Он обратил внимание на реплику президента на пресс-конференции, которая касалась растиражированной шумихи в США по поводу "российского вмешательства" в американские выборы: "Что, нужно запретить вообще любые контакты?" – сказал Путин.

По словам политолога, необходимо сделать выводы из уже имеющегося опыта.

"У нас уже был "железный занавес", и очевидно, что разрушение всех контактов – это путь в никуда. Хочу обратить внимание, что на данный момент именно США являются инициатором подобного рода мер, потому что не Россия выступает за разрушение экономических связей или иных связей. То, что России и США надо договариваться – это факт. Более того, у нас есть прекрасные примеры – совместные выступления в рамках антитеррористической коалиции. Думаю, что для нынешних американских политиков это должно быть очень ярким примером того, что РФ и США имеют общие точки соприкосновения", – заключил Владимир Шаповалов.

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