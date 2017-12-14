Мнение: США пытаются заменить международные организации на "самое себя"

США планируют сократить финансирование ООН, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik американист Владимир Васильев выразил мнение, что этим шагом в Вашингтоне пытаются показать, кто именно является "единственным" авторитетом в мире.

США намерены сократить свои вложения в бюджет Организации Объединенных Наций (ООН) в 2018-2019 годах на 250 млн долларов, сообщают западные СМИ со ссылкой на дипломатические источники. По их словам, Вашингтон уже уведомил членов ООН о своих намерениях. Принятое США решение может, в частности, повлиять на политические миссии ООН в Ливии, Афганистане и Палестине.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал всемирную организацию, заявив, что рост ее бюджета не оправдал ожиданий по повышению эффективности. Трамп напомнил, что США – крупнейший донор ООН, и призвал к "более честному" распределению нагрузки между странами-членами. Он назвал несправедливым тот факт, что Вашингтон платит в бюджет ООН намного больше других стран – 22% всего бюджета организации.

Ожидается, что окончательное решение по бюджету ООН должно быть принято до конца текущего года.

В эфире радио Sputnik научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев выразил мнение, что для самих США сокращение финансирования различных международных организаций может обернуться неожиданным эффектом.

"У США сегодня действительно нет тех средств на помощь государствам, на содержание международных организаций, которые были в прошлом и которые относились к категории "мягкой силы" США. Кстати, демократы считали это важнейшим условием продвижения американской системы ценностей, американской демократии, положительного образа США в мире. И это очень важный момент. Потому что эти идеи демократии, эти образы и представления не столько влияли на сознание, сколько покупались. И, возможно, уже в ближайшее время "очарование" американской демократией пойдет на убыль", – сказал Владимир Васильев.

Вместе с тем, считает американист, США пытаются показать, что именно они являются единственным авторитетом в мире.

"Америка действительно пытается сегодня диктовать миру свои условия, пытается выглядеть единоличным "правителем мира". Если раньше американцы считали, что они должны сколотить какие-то международные коалиции, группы союзников, и быть первыми среди равных, то на сегодняшний день США хотят играть партию соло, когда они говорят, а весь остальной мир, включая союзников, включая ООН, должны брать под козырек. Американцы стали считать, что больше в наднациональных органах нет потребности, и стали делать шаги, которые ведут к дезавуированию роли международных организаций с тем, чтобы утвердить американское господство в явной форме. Америка пытается заменить международные организации на самое себя", – считает Владимир Васильев.

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