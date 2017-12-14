РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Путин: правительство работает удовлетворительно
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: США пытаются заменить международные организации на "самое себя"

14:0814.12.2017
(обновлено: 14:09 14.12.2017)
0431
© AP Photo / Osamu HondaЗдание ООН в Нью-ЙоркеЗдание ООН в Нью-Йорке
© AP Photo / Osamu Honda
США планируют сократить финансирование ООН, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik американист Владимир Васильев выразил мнение, что этим шагом в Вашингтоне пытаются показать, кто именно является "единственным" авторитетом в мире.

США намерены сократить свои вложения в бюджет Организации Объединенных Наций (ООН) в 2018-2019 годах на 250 млн долларов, сообщают западные СМИ со ссылкой на дипломатические источники. По их словам, Вашингтон уже уведомил членов ООН о своих намерениях. Принятое США решение может, в частности, повлиять на политические миссии ООН в Ливии, Афганистане и Палестине. 

Президент США Дональд Трамп принял участие в совещании по реформе ООН. 18 сентября 2017
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
По образу и подобию. Трамп решил "сделать" ООН, как Америку
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал всемирную организацию, заявив, что рост ее бюджета не оправдал ожиданий по повышению эффективности. Трамп напомнил, что США – крупнейший донор ООН, и призвал к "более честному" распределению нагрузки между странами-членами. Он назвал несправедливым тот факт, что Вашингтон платит в бюджет ООН намного больше других стран – 22% всего бюджета организации.

Ожидается, что окончательное решение по бюджету ООН должно быть принято до конца текущего года.

В эфире радио Sputnik научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев выразил мнение, что для самих США сокращение финансирования различных международных организаций может обернуться неожиданным эффектом.

"У США сегодня действительно нет тех средств на помощь государствам, на содержание международных организаций, которые были в прошлом и которые относились к категории "мягкой силы" США. Кстати, демократы считали это важнейшим условием продвижения американской системы ценностей, американской демократии, положительного образа США в мире. И это очень важный момент. Потому что эти идеи демократии, эти образы и представления не столько влияли на сознание, сколько покупались. И, возможно, уже в ближайшее время "очарование" американской демократией пойдет на убыль", – сказал Владимир Васильев. 

Вместе с тем, считает американист, США пытаются показать, что именно они являются единственным авторитетом в мире.

"Америка действительно пытается сегодня диктовать миру свои условия, пытается выглядеть единоличным "правителем мира". Если раньше американцы считали, что они должны сколотить какие-то международные коалиции, группы союзников, и быть первыми среди равных, то на сегодняшний день США хотят играть партию соло, когда они говорят, а весь остальной мир, включая союзников, включая ООН, должны брать под козырек. Американцы стали считать, что больше в наднациональных органах нет потребности, и стали делать шаги, которые ведут к дезавуированию роли международных организаций с тем, чтобы утвердить американское господство в явной форме. Америка пытается заменить международные организации на самое себя", – считает Владимир Васильев.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь! 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена