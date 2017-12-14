Депутат о словах Хантсмана: запрограммированные дипломаты – как "Томагавки"

Заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек сравнил посла США в РФ Джона Хантсмана с американской крылатой ракетой "Томагавк".
Ранее Хантсман, отвечая на вопрос пользователей в Twitter, заявил, что Крым является частью Украины. "Не нужно задавать послу США вопрос, на который может ответить любой человек, знакомый с международным правом. Крым – это Украина", – сказал дипломат в своем видеоответе.
Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. В Кремле не раз заявляли, что вопрос Крыма закрыт и не подлежит обсуждению ни в каком виде.
Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руслан Бальбек прокомментировал для радио Sputnik высказывание посла США в России.
"Внешняя политика Вашингтона держится, в первую очередь, на залпах "Томагавков" и заброске в страны-оппоненты "запрограммированных дипломатов". Поведение что ракеты, что посла мало чем отличаются: оба четко идут к своей цели, невзирая на объективную реальность. Оба запрограммированы на определенное маневрирование с неизменной подсветкой цели, оба невосприимчивы к внешнему воздействию и изменениям, происходящим в окружающей среде и на этой планете. И оба могут быть "сбиты" только в России – остальным странам это пока еще не под силу", – полагает Руслан Бальбек.
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