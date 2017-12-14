Депутат о словах Хантсмана: запрограммированные дипломаты – как "Томагавки"

Посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что Крым является частью Украины. Это заявление прокомментировал для радио Sputnik депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек сравнил посла США в РФ Джона Хантсмана с американской крылатой ракетой "Томагавк".

Ранее Хантсман, отвечая на вопрос пользователей в Twitter, заявил, что Крым является частью Украины. "Не нужно задавать послу США вопрос, на который может ответить любой человек, знакомый с международным правом. Крым – это Украина", – сказал дипломат в своем видеоответе.

"Восстановление территориальной целостности Украины является критическим (фактором) для улучшения российско-американских отношений", – добавил он.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. В Кремле не раз заявляли, что вопрос Крыма закрыт и не подлежит обсуждению ни в каком виде.

Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руслан Бальбек прокомментировал для радио Sputnik высказывание посла США в России.

"Внешняя политика Вашингтона держится, в первую очередь, на залпах "Томагавков" и заброске в страны-оппоненты "запрограммированных дипломатов". Поведение что ракеты, что посла мало чем отличаются: оба четко идут к своей цели, невзирая на объективную реальность. Оба запрограммированы на определенное маневрирование с неизменной подсветкой цели, оба невосприимчивы к внешнему воздействию и изменениям, происходящим в окружающей среде и на этой планете. И оба могут быть "сбиты" только в России – остальным странам это пока еще не под силу", – полагает Руслан Бальбек.

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