Политолог: первая интрига пресс-конференции Путина случилась

В Москве проходит ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Первый вопрос коснулся выборов президента в 2018 году. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik отметил, что Путин не стал раскрывать всех тайн.

Большая ежегодная пресс-конференция (ПКФ) президента России Владимира Путина проходит в Москве. Первый вопрос коснулся предстоящих в 2018 году президентских выборов. Отвечая на этот вопрос, Владимир Путин заявил, что у него уже практически есть предвыборная программа, в ней он сосредоточится на развитии инфраструктуры, здравоохранении, образовании и повышении доходов россиян.

"Но могу вам сказать главное, на чем, я считаю, необходимо сосредоточить внимание и власти, и всего общества. Это такие вопросы, если говорить конкретно, как развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования. Это, как я уже сказал, высокие технологии, повышение производительности труда, и это, без всяких сомнений, все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей", – сказал Путин.

Однако, по словам президента, "сейчас, наверное, не тот формат, когда можно ее презентовать".

При этом Владимир Путин заявил, что Россия должна быть устремлена в будущее, политическая система должна быть гибкой, а экономика построена на высоких технологиях.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik прокомментировал озвученные российским лидером тезисы.

"Владимир Путин решил не выдавать положения своей программа, в которой как раз будет ясно, какую страну на данном этапе он предлагает нам вместе с ним строить. Мне кажется, гибкость – это такая оценка относительная. Понятно, что нет предела совершенству. И так надо понимать его слова – что нам надо развиваться, останавливаться нельзя. Он говорит, что это будет некая программа развития, но он не готов пока предъявить ее публике. Так что первая интрига уже случилась, Путин основные секреты своей предвыборной кампании пока не раскроет. И я на самом деле рад, что Путин начал говорить не в цифрах, а об ощущениях – какую страну принял, какая страна сейчас. Сейчас действительно другая страна. И это действительно заслуга Путина – он изменил страну", – сказал Игорь Шатров.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин также заявил, что намерен идти на президентские выборы в 2018 году самовыдвиженцем. При этом, по его словам, он рассчитывает на поддержку тех политических сил, которые разделяют его взгляды на развитие страны и доверяют ему.

По словам Игоря Шатрова, лично для него это стало неожиданностью.

"Я согласен с тем, что для Путина лучше быть самовыдвиженцем, хотя я и не ожидал, что он примет такое решение. Но, конечно, лидером поддержки будет "Единая Россия". Это, наверное, и есть один из этапов формирования более гибкой политической системы в стране – когда президент идет как самовыдвиженец. Да и в целом мы понимаем, что люди выбирают именно Путина, а не Путина как организатора и создателя "Единой России". То есть лично его, а не его партию", – считает политолог.

Большая пресс-конференция главы государства проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. Прямую трансляцию мероприятия осуществляют телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

На пресс-конференцию в этом году аккредитовалось рекордное количество журналистов – 1640 человек.

Подобная пресс-конференция – уже тринадцатая по счету. Общение Путина с журналистами в таком формате началось в 2001 году, первую пресс-конференцию президент провел 18 июля, накануне саммита "большой восьмерки". В среднем большие пресс-конференции Путина длятся три часа, дольше всего Путин общался с журналистами в 2008 году, когда за 4 часа 40 минут он ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012-м, тогда прозвучало и несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света.

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