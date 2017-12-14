"Установка задана". Политолог об обвинениях Госдепа в адрес РФ по Донбассу

Госдепартамент США обвинил Россию в обстрелах украинского гражданского населения. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Игорь Шишкин, подобным заявлениям не приходится удивляться.

Госдепартамент обвинил Россию в обстрелах гражданского населения на Украине.

"Мы вновь призываем Россию прекратить артиллерийские ракетные обстрелы украинского гражданского населения", – заявила журналистам официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

При этом Науэрт не привела доказательств участия России в событиях на востоке Украины.

По ее словам, США глубоко обеспокоены "продолжающимися нападениями на гражданскую инфраструктуру в Донецкой области". Она также потребовала от ополченцев отступить со своих позиций в районе водоочистной станции под Донецком и обвинила их в обстреле станции.

"Водоочистная станция и энергоподстанция предоставляют питьевую воду, электричество и центральное отопление населению, примерно 345 тысячам человек. Невозможно себе представить, что кто-то угрожает поставкам воды и центрального отопления в разгар зимы. Поддерживаемые Россией силы должны немедленно отойти со своих новых позиций вокруг водоочистной станции", – заявила Науэрт.

Также, по ее словам, гуманитарная ситуация на востоке сейчас хуже, чем когда-либо.

Россия ранее неоднократно отвергала обвинения США во вмешательстве в конфликт на востоке Украины и заявляла о своей заинтересованности в его разрешении.

Заместитель директора Института стран СНГ, политолог Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Хезер Науэрт.

"Полагаю, что ничего удивительного в этом заявлении нет. С момента прихода новой администрации был взят курс на официальное объявление России стороной украинского конфликта. "Первой ласточкой" было заявление (госсекретаря США Рекса) Тиллерсона о том, что, мол, Минские соглашения – это хорошо, но если Москва и Киев напрямую договорятся, то мир на Украине сразу же наступит. Вот эта установка была тогда задана. И теперь они в рамках этой концепции делают все свои заявления. Мол, Россия ведет войну на востоке Украины, и тогда как же не обвинить ее в гибели мирных граждан. Они же не могут сказать, что убивает мирных граждан поддерживаемый Вашингтоном Киев", – сказал Игорь Шишкин.

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