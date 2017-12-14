Эксперт: объяснения Белого дома по Иерусалиму не выдерживают критики

Израиль закрывает границу с сектором Газа из соображений безопасности, сообщила пресс-служба израильской армии.
Армейская пресс-служба также сообщила, что израильская авиация атаковала в секторе Газа три объекта, принадлежащих движению ХАМАС в ответ на новые ракетные обстрелы с территории анклава.
Обмен ударами продолжается практически ежедневно с прошлой недели, когда начались массовые палестинские протесты против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.
Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в эфире радио Sputnik отметил, что закрытие сектора Газа может привести к еще большей радикализации настроений на этой территории.
"Это, собственно, ожидаемые меры, поскольку решение Трампа перенести посольство США в Иерусалим привело к резкому всплеску напряженности на палестинских территориях. В том числе – к таким радикальным методам протеста, как обстрелы территории Израиля. Поэтому эти меры израильских властей понятны. Но понятно и то, что закрытие сектора Газа скажется на гуманитарной ситуации в секторе, а это может привести к еще большей радикализации настроений", – сказал Борис Долгов.
По его мнению, заявления Белого дома о стремлении придать новый импульс урегулированию на Ближнем Востоке при помощи переноса посольства США в Иерусалим несостоятельны.
"Эти объяснения не выдерживают критики. Как такое одностороннее решение в пользу Израиля может дать новый импульс для каких-то переговоров? Можно также напомнить, что такой шаг со стороны Трампа противоречит решениям ООН, предполагающим, что окончательный статус Иерусалима должен быть определен на палестино-израильских переговорах. И лидеры мусульманских стран сейчас вполне правомерно ставят вопрос о том, что США больше нельзя считать посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта, поскольку Вашингтон открыто стал на сторону Израиля. Россия, напротив, может содействовать нахождению некого консенсуса, поскольку Россия сохраняет авторитет и в Израиле, и в арабских и других мусульманских странах", – считает Борис Долгов.
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