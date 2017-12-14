"Летчик просто так не ошибается". Авиаэксперт о крушении самолета в Канаде

В Канаде разбился пассажирский самолет авиакомпании West Wind Aviation, несколько человек получили ранения, никто не погиб. Авиаэксперт Владимир Попов в эфире радио Sputnik высказал свое предположение о причинах крушения.

В канадской провинции Саскачеван разбился самолет ATR-42 авиакомпании West Wind Aviation, сообщил CBC со ссылкой на полицию.

На борту находились 22 пассажира и три члена экипажа. Несколько человек получили ранения, никто не погиб.

Инцидент произошел вскоре после вылета из аэропорта населенного пункта Фонд-дю-Лак. Самолет упал в километре от взлетно-посадочной полосы. Министерство транспорта Канады начало расследование.

Представитель авиакомпании сообщил телеканалу CTV, что самолет выполнял внутренний рейс Фонд-дю-Лак – Стони Рапидс.

Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов в эфире радио Sputnik высказал предположение, что могло стать причиной крушения самолета.

"На мой взгляд, здесь сказалась в большей степени погода – зимой все-таки трудные эксплуатационные условия. Кроме того, дневные полеты осуществлять проще, а если полеты ночные – там есть определенные особенности. Но в первую очередь зависит все от метеоусловий, даже подготовка техники к полету. Летчик просто так ошибаться не может, этому всегда что-то сопутствует. Думаю, что это (крушение) могло быть связано с отказом техники в условиях больших перепадов температур", – сказал Владимир Попов.

ATR-42 – региональный двухмоторный турбовинтовой самолет, производится франко-итальянским концерном ATR. Может перевозить до 42 пассажиров.

В декабре 2016 года в Пакистане разбился ATR-42 авиакомпании Pakistan International Airlines. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту – 47 человек. Перед тем как самолет пропал с радаров, пилот сообщил о проблеме с двигателем.

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