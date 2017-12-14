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Мнение: крымчане посмеются над словами Хатсмана

10:0514.12.2017
(обновлено: 10:08 14.12.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман. 3 октября 2017Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман. 3 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В Совфеде ответили на слова посла США о Крыме и выразили мнение, что ему непросто будет работать в РФ. Эксперт Станислав Бышок в эфире радио Sputnik отметил, что западные дипломаты не учитывают реальное положение дел в Крыму.

В Совете Федерации  отреагировали на слова посла США России Джона Хантсмана о принадлежности Крыма Украине, отметив, что он не вправе решать такой вопрос, а также выразив мнение, что после подобного заявления дипломату будет сложно работать в России.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что посол США не вправе определять, чей Крым. "США ни к Крыму, ни к живущим там не имеют отношения. Они о Иерусалиме уже сказали – лучше бы промолчали", – написал он в Twitter.

Ранее Джон Хантсман, отвечая на вопрос пользователей в Twitter, заявил, что Крым является частью Украины. "Не нужно задавать послу США вопрос, на который может ответить любой человек, знакомый с международным правом. Крым – это Украина", – сказал дипломат в своем видеоответе.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне. 12 декабря 2017
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Мнение: США хотят решить вопрос "с украинским активом"

"Восстановление территориальной целостности Украины является критическим (фактором) для улучшения российско-американских отношений", — добавил он.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич выразил мнение, что после такого заявления Хантсмана успех его работы в России под вопросом.

"Думаю, что после подобных нарочитых заявлений Джону Хантсману будет нелегко работать в России. Для его сведения хочу также сообщить, что есть вещи поважнее улучшения российско-американских отношений. Тем более что США в свою очередь ничего для этого не делают", – написал Клинцевич в Facebook.

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский, комментируя слова Хантсмана, посоветовал ему лучше изучить географию и историю. "Я думаю, что если бы он был отягощен этими знаниями, то подобных заявлений он бы не делал", – сказал вице-премьер. 

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. В Кремле не раз заявляли, что вопрос Крыма закрыт и не подлежит обсуждению ни в каком виде.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, почему посол США в РФ сделал такое заявление.

"Хантсман мог ответить по-другому, но не хотел, потому что он проводит общую линию США, а не озвучивает свое мнение. Сами крымчане посмеются над этим заявлением, потому что они себя не мыслят вне России. Кроме того, тема таких спорных территорий не с Крыма началась и не Крымом закончится. И сказать, что через год или два эта история разрешится, реалистично мы не можем. Сложность в том, что все эти международные товарищи говорят, что в Крыму нарушаются права человека, но при этом никакие послы и дипломаты не имеют права по своим внутренним установкам приезжать в Крым. Я вчера общался с одним дипломатом из ЕС и рассказывал ему, что побывал в Крыму, там все хорошо, тепло, солнышко, люди веселые, коты толстые. А он говорит: я не могу туда поехать, нам запрещено. Так что они даже при желании не могут туда поехать", – отметил Станислав Бышок.

По его мнению, Крым для Запада важен не сам по себе, а как очередной острый вопрос в отношениях с Россией.

"До Крыма ведь к другому привязывались. До марта 2014 года были заявления относительно того, что Россия якобы оккупировала Южную Осетию и Абхазию. До этого были заявления о том, что Россия якобы оккупировала Чечню. До этого были многочисленные истории, связанные с "газовыми войнами" между Украиной и Россией. То есть всегда была какая-то тема, которая, с нашей точки зрения, не должна волновать страну, располагающуюся на другом континенте, но, тем не менее, эти история снова и снова появляются", – сказал Станислав Бышок.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

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