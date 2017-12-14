Эксперт о повышение ставки ФРС США: рынок полностью готов к этому

ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, чего ждать дальше.

Федеральная резервная система США повысила процентную ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых, сообщается в пресс-релизе организации.

Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков, которых ранее опросило РИА Новости. Мировые цены на нефть после новости о повышении ставки продолжили свое снижение. Следующее заседание ФРС состоится 30-31 января 2018 года.

Ранее регулятор повысил ставку в июне – до 1-1,25% и в марте – до 0,75-1% годовых. Такой подход нетипичен для ФРС. В 2015 и 2016 годах, для сравнения, организация решилась на повышение по одному разу. В 2007–2008 годах регулятор и вовсе постепенно понижал планку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

Кроме того, ФРС США повысила прогноз по росту экономики страны в 2017 году до 2,5% с ожидавшихся в сентябре 2,4%, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Прогноз по динамике инфляции на текущий год повышен до 1,7% с прежних 1,6%. Прогноз по безработице понижен до 4,1% с 4,3%, ожидавшихся ранее.

Ожидания роста ВВП США в 2018 году – 2,5%, по инфляции – остались на уровне 1,9%, а по безработице – снижены до 3,9% с предыдущего прогноза в 4,1%.

В долгосрочной перспективе ФРС ожидает роста экономики США в среднем на 2%, безработицу в 4,7% и инфляцию на отметке 2%.

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что реакция рынка на решение ФРС будет минимальной.

"Сам рынок, наверное, никак сильно не отреагировал, потому что это повышение ставки было ожидаемым. Постоянно стабильно по американскому рынку выходила очень хорошая сильная отчетность, и рынок заранее предполагал, что это повышение ставки будет именно на 25 базисных пунктов, что и произошло. В течение следующего года также ожидается продолжение повышения этой ставки. Поэтому я бы сказал, что рынок полностью готов к тому, что происходит", – отметил Антон Шабанов.

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