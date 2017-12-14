Мнение о поставках оружия на Украину: Киев подтверждает выбранный вектор

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодарен США и Канаде за решения по поставкам оружия на Украину. Политолог Сергей Гребенюк в эфире радио Sputnik отметил, что для Киева в этих решениях важно не только оружие.

Украинский президент Петр Порошенко поблагодарил Канаду и США за принятые решения, которые открывают путь поставкам оружия на Украину.

Порошенко отметил, что США санкционировали помощь по безопасности Украины, а Канада включила ее в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие. "Благодарен Вашингтону и Оттаве за мощный и своевременный сигнал поддержки", – написал украинский президент в Facebook.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter заметил, что теперь Киеву "ничто не мешает получать оружие из Канады". Он выразил благодарность премьер-министру страны Джастину Трюдо, главе МИД Христе Фриланд и министру обороны Харджиту Саджану "за дружную и солидарную позицию в отношении Украины".

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год, который предполагает выделение военной помощи Украине на 350 млн долларов. При этом половина из этой суммы будет доступна только после проведения реформ в военной сфере.

В среду официальный журнал правительства Канады Canada Gazette сообщил, что Оттава одобрила поставку летального оружия на Украину.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг приведет к эскалации конфликта в стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки оружия на Украину не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Кроме того, против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков.

Политолог Сергей Гребенюк в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киеву важны не столько поставки оружия, сколько политический сигнал от стран Запада.

"Украина последовательно демонстрирует свое желание влиться в прозападную политику и свою ориентированность на Европу и США. В этом плане поиск поставщика оружия для Порошенко – стратегически важное направление. Безусловно, эти заявления могут иметь и милитаристский характер в краткосрочной перспективе. Но в целом для Киева это еще один способ показать выбранный вектор движения украинских властей на сближение с Западом и установление с ним партнерских связей в различных сферах, в том числе военной", – считает Сергей Гребенюк.