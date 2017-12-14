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Эксперт: у соперников Путина нет разумных программ

08:5814.12.2017
(обновлено: 09:54 14.12.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит конкурентов Владимиру Путину на выборах. Этому есть два объяснения, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский.

У Владимира Путина пока нет конкурентов на предстоящих выборах президента, хотя "достойных людей много", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов".

"Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путина даже близко", – сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

Пресс-секретарь президента отметил, что, поскольку Путин является действующим главой государства, "его кандидатство, конечно, протекает по иным законам". "Хотя по таким же законам, как для всех остальных. Но отпечаток вот этого президентства действующего, он, конечно, совсем, скажем так, меняет ситуацию", – добавил Песков, отметив, что дебаты в таком случае бессмысленны.

По словам Пескова, на большой пресс-конференции в четверг Путин, вероятно, скажет, как он будет баллотироваться на пост президента – от партии или самостоятельно. "Мы говорим, что президент не обозначил своего решения, и поэтому будем ждать. Думаю, что будем ждать именно пресс-конференции. Она наверняка внесет ясность во многие темы", – отметил пресс-секретарь президента.

На прошлой неделе Владимир Путин заявил о намерении участвовать на предстоящих президентских выборах. Кроме того, о намерении бороться за пост президента заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, телеведущая Ксения Собчак, политолог Андрей Богданов, один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Свои кандидатуры намерены также выставить журналистка Екатерина Гордон, глава Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский и ряд других общественных деятелей.

Очередные выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года, выборы официально могут быть объявлены на текущей неделе – до 17 декабря включительно.

Свой взгляд на ситуацию в эфире радио Sputnik озвучил доцент Национального исследовательского Университета Высшая школа экономики Дмитрий Офицеров-Бельский

"Мы понимаем, что правление Владимира Путина достаточно эффективно. В том числе благодаря эффективной работе (не только, кстати говоря, президента, но и его команды), России удалось достаточно неплохо, с небольшими потерями, пройти через мировой экономический кризис. Поэтому, конечно, мы понимаем причины народной любви", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский. 

По его мнению, есть и еще одна причина отсутствия реальной конкуренции.

"Если мы внимательно посмотрим на всех других кандидатов, которые уже выдвигаются на грядущие выборы, мы увидим, что у них нет четких разумных программ – скорее, набор лозунгов. Я так понимаю, что и сам Владимир Путин такого рода конкурентам не очень рад. Можем обратить внимание и на то, у соперников Путина нет команд, которые могли бы в целом принять власть. То есть никто из них просто не рассчитывает на победу на выборах, а стремится просто обозначить себя на политическом поле", – полагает Дмитрий Офицеров-Бельский.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!
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Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Владимир Педяк
"не созрел конкурент"..., и это плохо. даже очень плохо, при несменяемости власти неминуем застой, а выборы превращаются в фарс...
09:20
14.12.2017
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and822
А у Путина не программа , а просто "сказка". 17 лет эту "сказку" рассказывает, а реалии все хуже и хуже.
09:20
14.12.2017
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Олег Северов
"Мы видим...Мы не видим кандидатов". А вы тут при чем? Это мы выбираем
09:16
14.12.2017
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costa17
Эксперт: у соперников Путина нет разумных программ

Это и является показателем однобокости сегодняшнего состояния политической системы России. Пришел "бронзовый" век.
09:15
14.12.2017
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miha3353
А что же про Грудинина или Болдырева забыли? Или настоящих сильных претендентов лучше не замечать? Плохи дела Путина, если он может побеждать только убогих да дегенератов.
09:14
14.12.2017
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Дмитрий Чехов
"На безрыбье и рак - рыба"
09:08
14.12.2017
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