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Мнение: ситуация вокруг Иерусалима будет "подогреваться"

08:5014.12.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в ходе столкновений с участниками протестов в ИерусалимеСотрудник правоохранительных органов в ходе столкновений с участниками протестов в Иерусалиме
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ОИС призвала признать Восточный Иерусалим столицей Палестины. Эксперт Дмитрий Марьясис в эфире радио Sputnik представил свой прогноз дальнейшего развития событий.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) заявила, что после решения Белого дома о переносе посольства США в Иерусалим Вашингтон теряет статус посредника в урегулировании ближневосточного конфликта. Об этом говорится в резолюции, принятой на чрезвычайном саммите ОИС в Стамбуле.

Организация призвала все страны признать "государство Палестина и Восточный Иерусалим как его оккупированную столицу", цитирует документ турецкая газета Hurriyet.

В резолюции отмечается, что США потеряли роль посредника на Ближнем Востоке. ОИС призвала Вашингтон отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля, предупреждая, что в противном случае ответственность за последствия ляжет на Соединенные Штаты.

О созыве чрезвычайного саммита ОИС на прошлой неделе объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. С таким заявлением он выступил   после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля и переносит туда свое посольство из Тель-Авива. 

Израиль в 1949 году провозгласил Иерусалим своей столицей. Палестина же считает своей столицей восточную часть города, которую Израиль в 1967 году, во время Шестидневной войны, отбил у Иордании и затем аннексировал.

Мировое сообщество эту аннексию не признает и считает, что спор должен решаться на основе договоренности между палестинцами и израильтянами. 

Американский конгресс в 1995 году принял решение признать Иерусалим столицей Израиля. Однако все американские президенты, в том числе и сам Трамп, регулярно откладывали подписание документа о переносе туда посольства.

Президент России Владимир Путин, комментируя решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, отметил, что этот шаг не только не помогает урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, но дестабилизирует и без того сложную обстановку в регионе, а по сути может перечеркнуть перспективы палестино-израильского мирного процесса.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис в эфире радио Sputnik предположил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от планов США.

"Все будет зависеть от дальнейших шагов администрации Трампа. В обращении по поводу признания Иерусалима столицей Израиля Трамп сказал, что это начала некоего нового подхода. Я это трактую как то, что у администрации есть какие-то другие шаги, программа. И пока она не озвучена, но если она действительно есть, то ситуация будет подогреваться. Если программа такая же, как тот первый шаг, который мы уже неделю обсуждаем, то ситуация лучше точно не будет. Но если все останется, как есть (есть некое провозглашение, при этом непонятно, когда посольство будет переезжать, потому что ему еще не дали указания готовиться к переезду), то есть если это просто пустое замечание, то это буря в стакане воды: ну, все высказались, выпустили пар. И дальше все успокоится", – сказал Дмитрий Марьясис.

По его мнению, наиболее взвешенную позицию в этой ситуации занимает Москва.

"Российский МИД в апреле сделал официальное заявление, что при наличии мирного процесса Россия готова признать Восточный Иерусалим столицей будущего арабского государства и рассматривать Западный Иерусалим как столицу Израиля. В контексте мирного урегулирования. Это – уравновешенный подход", – полагает Дмитрий Марьясис.

В апреле этого года МИД РФ заявил о том, что Москва считает, что Восточный Иерусалим должен быть столицей будущего палестинского государства, а Западный – Израиля. При этом в министерстве подчеркнули, что конкретные параметры решения всего спектра вопросов окончательного статуса палестинских территорий, включая проблему Иерусалима, должны быть согласованы в ходе прямых переговоров между сторонами.

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