Мнение: за летальные вооружения США выставят Киеву счет

Американский и украинский военные во время учений во Львовской области

Американский и украинский военные во время учений во Львовской области

В Киеве считают, что оборонный бюджет США на 2018 финансовый год санкционирует предоставление Украине летальных вооружений. В эфире радио Sputnik политолог Антон Бредихин назвал это заявление популистским.

Закон об оборонном бюджете США санкционирует поставки Киеву летальных вооружений оборонительного характера, заявил посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

"Закон санкционирует предоставления нашему государству летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов в сфере безопасности и оборонной сферах", — написал украинский посол в Facebook.

По словам Чалого, в документе есть положения, позволяющие тратить средства на реабилитацию раненых украинских военнослужащих в американских медучреждениях и на подготовку украинских медицинских специалистов в этой области, а также для усиления способности воздушных и военно-морских сил Украины.

Президент США Дональд Трамп накануне подписал оборонный бюджет на 2018-й финансовый год. Документ предполагает выделение 350 млн долларов в качестве военной помощи Украине, однако половина этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере.

Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что пока Вашингтон не поставляет Киеву летальное вооружение, но такая возможность не исключается.

Киев добивается этого на протяжении последних трех лет. Сейчас США оказывают военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования и оборудования. Кроме того, американские инструкторы занимаются обучением бойцов украинской Нацгвардии.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин высказал мнение, что Чалый сделал популистское заявление.

"Я не уверен в том, что украинский посол в курсе данных событий. Скорее всего, США продолжат те поставки, что были и раньше. Сейчас, при сокращении статей расходов на Украину, не думается, чтобы было увеличение финансирования именно военных поставок. Поэтому, скорее всего, слова украинского дипломата – это популизм, желание показать, что, несмотря на явное наличие конфликта между элитами США и Украины, поддержка со стороны американцев продолжается. Украинцы хотят пиариться на этой теме. Они любят пиар. В данном случае он направлен на внутреннего потребителя", — сказал Антон Бредихин.

По его мнению, в случае поставок летальных вооружений, США выставят Киеву счет.

"Скорее всего, американские "ястребы" продолжат поставки какого-то оружия – не скажу, что это будет современное оружие, то самое, о котором рассказывают украинские СМИ. И думаю, что американцы не будут это делать бесплатно, все-таки цифра будет выставлена Киеву. Вопрос – будет ли он платить, потому что финансов для покупки оружия у США, даже списанного, у Киева нет", — отметил Антон Бредихин.

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