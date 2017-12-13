Мнение: на Западе считают уже бессмысленным давать Украине деньги

Украина подала заявку о предоставлении макрофинансовой помощи от Евросоюза. В эфире радио Sputnik эксперт Олег Неменский высказал мнение, что это вряд ли вызовет одобрение у европейцев.

Украина подала заявку Евросоюзу на предоставление макрофинансовой помощи, Брюссель рассмотрит ее в течение нескольких месяцев, сообщил глава представительства ЕС в стране Хьюг Мингарелли информагенству УНИАН.

По словам Мингарелли, Еврокомиссия оценит потребности Киева во внешнем финансировании и определит целесообразность реализации данной программы. "Если будет положительное решение, комиссия подаст предложение в Европарламент и Совет Европы. Всего этого стоит ожидать в следующие несколько месяцев", – подчеркнул он.

В 2015 году было одобрено выделение Украине финансовой помощи со стороны ЕС в размере 1,8 млрд евро. Первый транш Киев получил в том же году, второй – уже в 2017-м. Выплата третьего транша приостановлена из-за невыполнения украинской стороной ряда условий.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Олег Неменский выразил мнение, что эта приостановка выплат стала для Украины шоком.

"Приостановка выплаты 600 млн евро со стороны Европейского союза явно стала для Украины большой неожиданностью, произвела в Киеве шоковое впечатление. Украина действительно очень нуждается во внешних кредитах и использует любые возможности где-нибудь их выпросить. Очевидно, что программа по предоставлению Украине финансовой помощи со стороны ЕС сейчас зависла, поэтому Киев всеми силами пытается найти другие возможности. Хотя обращается, в общем-то, в те же инстанции", – сказал Олег Неменский.

По его мнению, Украина вряд ли получит одобрение своей заявки.

"Я сомневаюсь, что Киев сможет получить новый большой кредит, новый транш. Потому что на Западе уже пришли к выводу, что вкладывать деньги в украинскую экономику, в украинское правительство, которое все время обещает провести реформы, бесперспективно. Поскольку создана настолько всепроникающая коррупционная система, что даже при желании украинских властей направить деньги только на оговоренные цели все равно значительная их часть уходит по коррупционным схемам. Украина так работает с западными деньгами, что давать их ей просто бессмысленно", – отметил Олег Неменский.

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