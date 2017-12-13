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Эксперт о словах Хантсмана о Крыме: США видят мир в своей системе координат

18:4013.12.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман. 3 октября 2017Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман. 3 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посол США в РФ Джон Хантсман, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, заявил, что полуостров является территорией Украины. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева прокомментировала это заявление.

Восстановление территориальной целостности Украины является критическим фактором для улучшения российско-американских отношений, заявил посол США в России Джон Хантсман.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне. 12 декабря 2017
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Мнение: США хотят решить вопрос "с украинским активом"
На странице посольства США в Twitter дипломату был задан вопрос о принадлежности полуострова.

"Не нужно задавать послу США вопрос, на который может ответить любой человек, знакомый с международным правом. Крым – это Украина", – заявил Хантсман в своем видеоответе.

"Восстановление территориальной целостности Украины является критическим (фактором) для улучшения российско-американских отношений", – добавил дипломат.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала это заявление.

"На мой взгляд, американцы в это верят, потому что они видят мир в своей системе координат. А в их системе координат Россия должна быть ослаблена, Россия должна терять территории, а не возвращать их в свой состав. Естественно, посол озвучивает политическую позицию своего государства, его элит. И я думаю, что в обозримом будущем Соединенные Штаты будут придерживаться именно этой позиции, в то время как признание Крыма российским по факту будет происходить во всем мире. Это будет "ползучий" процесс, который растянется на годы. Когда именно произойдет юридическое признание Крыма российским со стороны европейских государств и США – это большой вопрос. Возможно, что это произойдет только через несколько десятков лет. Но подчеркну, что признание по факту – заход компаний, визиты официальных лиц и определенные контакты – будет происходить уже в обозримом будущем", –  сказала Наталья Макеева.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.

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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
А мне плевать на его мнение !!!
19:00
13.12.2017
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