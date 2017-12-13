Олимпийский чемпион Борис Михайлов: гимн РФ в Пхенчхане все равно прозвучит

Ехать на Олимпиаду в Пхенчхан российские спортсмены обязательно должны – чтобы побеждать несмотря ни на что. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Российские спортсмены должны стараться выступить на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане так, чтобы "утереть нос" всем недоброжелателям, уверен двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России по хоккею Борис Михайлов.

Исполком МОК 5 декабря принял решение о том, что российские спортсмены смогут выступить на Играх-2018 в Пхенчхане, но под олимпийским флагом в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" и при выполнении определенных условий. В том числе в случае победы российского спортсмена во время его награждения гимн страны звучать не будет.

Во вторник Олимпийское собрание Олимпийского комитета России, состоявшееся в Москве, поддержало намерение российских спортсменов принять условия МОК и ехать в Пхенчхан под олимпийским флагом.

По мнению Бориса Михайлова, ехать нужно обязательно.

"В любом случае наши спортсмены должны представлять нашу страну на Олимпиаде. Конечно, было бы хорошо, если бы под родным флагом. Но раз уж сложилась такая необычная ситуация, мы должны выйти из этой ситуации с честью. И все, кто поедет, должны выступить настолько хорошо, чтобы всем утереть нос", – сказал двукратный олимпийский чемпион в эфире радио Sputnik.

По его словам, в случае победы российских спортсменов на Играх гимн России все равно прозвучит – его обязательно исполнят наши болельщики.

"Им ведь никто не сможет заткнуть рот. Болельщики приезжают из всех стран, и их право – выбирать, что им петь. Естественно, наши болельщики будут петь наш российский гимн и правильно будут делать. И им никто, ни одна организация в мире не запретит это сделать", – отметил Борис Михайлов.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.