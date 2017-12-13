"В сумасшедшем доме и не то бывает". Мнение о "запрете" Киевом поездов в РФ

Украина не исключает прекращения железнодорожного сообщения с Россией, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. В эфире радио Sputnik независимый эксперт по транспорту Алексей Захаров прокомментировал это заявление.

В Киеве хотят прекратить железнодорожное сообщение с Россией, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире канала "112".

По словам министра, окончательное решение власти примут в 2018 году после анализа ситуации, проведенного "Укрзализныцей".

"Есть две составляющие – грузовая и пассажирская. Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению Кишинев – Москва и несколько украинских, следующих на Москву", – добавил Омелян.

Министр заявил, что убытки Киева от прекращения курсирования российских поездов через Украину составят одну гривну. Ранее "Укрзализныця" и РЖД договорились о фактически бесплатном транзите грузовых и пассажирских составов.

С 11 декабря полностью заработал участок железной дороги в обход Украины. Решение о его постройке приняли из-за ухудшения отношений с Киевом в 2014 году. Омелян приветствовал этот шаг, заявив, что российские поезда должны "ездить где угодно, кроме Украины".

С октября 2015 года между странами полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в разы по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине.

В эфире радио Sputnik независимый эксперт по транспорту Алексей Захаров прокомментировал заявление украинского министра.

"Скорее всего, здесь проблема психиатрии, как бы грубо это ни звучало. Все прекрасно знают, что очень большое количество украинцев работают в РФ. Все прекрасно знают, что это дает средства к существованию значительному числу граждан Украины на ее территории. И в этих условиях говорить о насильственном разрыве транспортного сообщения может только человек не вполне адекватный. Конечно, будут ездить через Белоруссию или доезжать на поезде до населенного пункта вблизи российско-украинской границы, а затем на местных транспортных средствах следовать по территории Украины, но это дороже и дольше. А действовать по принципу "лишь бы у соседа корова сдохла" – это не показатель адекватности. Поэтому в любых других условиях вероятность прекращения железнодорожного сообщения я бы оценивал как "нулевую", но в данном случае я отвечу присказкой "в сумасшедшем доме еще и не то бывает". Просто невозможно разумными словами оценивать столь неразумное заявление", – сказал Алексей Захаров.

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