РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"В сумасшедшем доме и не то бывает". Мнение о "запрете" Киевом поездов в РФ

17:1113.12.2017
(обновлено: 17:15 13.12.2017)
121230
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМашинист в кабине первого пассажирского поезда в объезд УкраиныМашинист в кабине первого пассажирского поезда в объезд Украины
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Украина не исключает прекращения железнодорожного сообщения с Россией, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. В эфире радио Sputnik независимый эксперт по транспорту Алексей Захаров прокомментировал это заявление.

В Киеве хотят прекратить железнодорожное сообщение с Россией, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире канала "112"

Запуск пассажирских поездов в объезд Украины
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сжечь мосты, разобрать железную дорогу. Киев хочет закрыться от России
По словам министра, окончательное решение власти примут в 2018 году после анализа ситуации, проведенного "Укрзализныцей".

"Есть две составляющие – грузовая и пассажирская. Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению Кишинев – Москва и несколько украинских, следующих на Москву", – добавил Омелян.

Министр заявил, что убытки Киева от прекращения курсирования российских поездов через Украину составят одну гривну. Ранее "Укрзализныця" и РЖД договорились о фактически бесплатном транзите грузовых и пассажирских составов.

С 11 декабря полностью заработал участок железной дороги в обход Украины. Решение о его постройке приняли из-за ухудшения отношений с Киевом в 2014 году. Омелян приветствовал этот шаг, заявив, что российские поезда должны "ездить где угодно, кроме Украины".

Запуск пассажирских поездов в объезд Украины
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На Украине особая арифметика. Мнение о желании Киева запретить поезда из РФ
С октября 2015 года между странами полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в разы по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине.

В эфире радио Sputnik независимый эксперт по транспорту Алексей Захаров прокомментировал заявление украинского министра.

"Скорее всего, здесь проблема психиатрии, как бы грубо это ни звучало. Все прекрасно знают, что очень большое количество украинцев работают в РФ. Все прекрасно знают, что это дает средства к существованию значительному числу граждан Украины на ее территории. И в этих условиях говорить о насильственном разрыве транспортного сообщения может только человек не вполне адекватный. Конечно, будут ездить через Белоруссию или доезжать на поезде до населенного пункта вблизи российско-украинской границы, а затем на местных транспортных средствах следовать по территории Украины, но это дороже и дольше. А действовать по принципу "лишь бы у соседа корова сдохла" – это не показатель адекватности. Поэтому в любых других условиях вероятность прекращения железнодорожного сообщения я бы оценивал как "нулевую", но в данном случае я отвечу присказкой "в сумасшедшем доме еще и не то бывает". Просто невозможно разумными словами оценивать столь неразумное заявление", –  сказал Алексей Захаров.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!


Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Бывают психи разные
Не буйные, но грязные,-
Их лечат, морят голодом, их санитары бьют.
И вот что удивительно:
Все ходят без смирительных
И то, что приносится, все психи эти жрут.
17:22
13.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена