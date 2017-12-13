"Фигура речи". Эксперт о планах Польши усилить партнерство с Украиной

Новый премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что хотел бы усилить стратегическое партнерство с Украиной. В эфире радио Sputnik эксперт Юрий Борисенок высказал мнение, что внешняя политика Варшавы, тем не менее, не претерпит изменений.

Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что хотел бы усилить стратегическое партнерство с Украиной, Литвой и Грузией, сообщает "Укринформ".

"Мы хотим вернуться к настоящему стратегическому партнерству на Востоке. Мы планируем углубить наши отношения с Украиной, Литвой или Грузией и предоставить им новое качество", – сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что НАТО является фундаментом безопасности Польши, а США остаются главным союзником. Кроме того, Моравецкий заявил, что Польша скоро перестанет быть зависимой от России в энергетическом плане и сообщил, что польские власти собираются построить в стране региональный газовый хаб.

Ранее Моравецкий заявлял, что отношения Варшавы и Киева должны строиться на исторической правде и что "нельзя забывать о таких событиях, как геноцид на Волыни".

Матеуш Моравецкий стал премьер-министром Польши 11 декабря, сменив на этом посту Беату Шидло, которая подала в отставку. До этого Моравецкий совмещал в правительстве должности вице-премьера и министра развития и финансов.

В эфире радио Sputnik доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок высказал мнение, что заявления нового премьера Польши об усилении стратегического партнерства с Украиной останутся лишь словами.

"Придавать такое значение фигуре премьера в современной польской политике я бы не стал. Потому что всем из-за кулис управляет глава партии "Право и справедливость", пожилой политик Ярослав Качиньский. И если уж у Варшавы появится желание что-то коренным образом изменить во внешней политике, то будет сменен соответствующий министр. Но нынешний министр иностранных дел Витольд Ващиковский, который недавно прославился громкой фразой о том, что "с Бандерой Украина в Европу не войдет", остался на своем месте. Поэтому и внешняя политика Варшавы, как мне кажется, ни на йоту не претерпит каких-то серьезных изменений. Поэтому заявление Моравецкого – это ни что иное как фигура речи, которая способна, может быть, вызвать сиюминутные положительные эмоции у кого-то в Киеве", – сказал Юрий Борисенок.

По его мнению, начинающийся 13 декабря визит в Харьков президента Польши Анджея Дуды и его встреча с украинским президентом Петром Порошенко не станет прорывом в отношениях двух стран.

"Этот визит долгое время стоял под вопросом после взаимной пикировки представителей двух стран именно по историческим вопросам. Этот визит, может быть, добавит лишь незначительные "штрихи к портрету", не более того. Потому что лично к Порошенко даже у министра Ващиковского нет таких претензий, как к некоторым членам правящей команды на Украине, которые действительно исповедуют радикальные националистические взгляды. То есть никаких скандалов не будет. А какие-то мелкие договоренности, в рамках уже достигнутых, могут состояться", – отметил Юрий Борисенок.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!