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"Простой, как три копейки". Политолог о продлении полномочий генсека НАТО

15:4013.12.2017
(обновлено: 15:42 13.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в преддверии саммита НАТОГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в преддверии саммита НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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США поддержали продление полномочий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга до сентября 2020. Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik высказал мнение о причинах продления полномочий нынешнего генсека альянса.

США поддерживают продление полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга до сентября 2020 года, сообщил госдепартамент США.

Ранее Североатлантический совет сообщил о том, что полномочия Столтенберга, которые истекали осенью 2018 года, продлены до конца сентября 2020 года.

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"США отмечают выдающуюся работу госсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, и рады присоединиться к остальным 28 союзникам и поддержать продление его полномочий до конца сентября 2020 года", – говорится в поступившем РИА Новости заявлении официального представителя госдепартамента США.

В Вашингтоне Столтенберга считают "сильным лидером" и рассчитывают на "продолжение прекрасных отношений".

Бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг занял пост генсека НАТО 1 октября 2014, сменив на этой должности датчанина Андерса Фога Расмуссена.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал деятельность нынешнего генерального секретаря Североатлантического альянса.  

"Столтенберг чем отличается от других генеральных секретарей (НАТО)? Если его предшественники занимались хотя бы как-то делами НАТО, то Столтенберг в последнее время вообще от этого отошел, решил, что хозяйственные вопросы дел альянса – это ниже его достоинства и превратился в своего рода "тамаду". Он начал делать публичные заявления политического характера, причем эти заявления никак не корреспондируют с его компетенцией как генсека НАТО, и превратился в такую публичную фигуру. Он явно метит стать министром иностранных дел Евросоюза, после того как покинет нынешний пост, или что-то вроде этого. Ведь генсек НАТО на самом деле – это не статусная позиция, это функционер, которого пихают со всех сторон. По сути дела – завхоз, то есть, это место, в общем-то, незавидное. Поэтому понятно, почему Столтенберг решил, что это для него просто некий трамплин", – сказал Андрей Манойло.  

Тем не менее, отметил он, нынешнему генсеку НАТО пока придется остаться на прежнем посту по причине уже наработанной им репутации. 

"Он простой, "как три копейки". Столтенберга потому и оставляют, что, во-первых, он ни для кого не представляет конкуренции. Он показал свои "колоссальные" управленческие таланты, занимаясь политическим комментированием. Такой человек не опасен. Во-вторых, он понятен. И не только для нас, для российской стороны. Он понятен в первую очередь для США, он управляем и удобен. Штатам сейчас совершенно не нужно менять Столтенберга на какую-нибудь новую фигуру, к которой нужно будет "притираться"… Поэтому Столтенберг останется и еще два года он будет таким "натовским Псаки"", – резюмировал Андрей Манойло.

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