"Опасный креатив". Эксперт оценил новую стратегию нацбезопасности США

Россия в новой стратегии нацбезопасности США будет идентифицирована как "угроза", сообщил советник американского президента Герберт Макмастер. Эксперт Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik обратил внимание на ключевой момент данного заявления.

Президент США Дональд Трамп объявит новую стратегию национальной безопасности в понедельник, 18 декабря, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на советника президента по нацбезопасности Герберта Макмастера.

По его словам, стратегия будет включать четыре главных пункта: защиту американского народа, продвижение благосостояния США, "сохранение мира посредством силы" и продвижение американского влияния.

"Геополитика вернулась, и она вернулась с удвоенной силой", – сказал Макмастер.

Он добавил, что в стратегии также будут идентифицированы угрозы для США и их интересов, включая Россию, КНДР и Иран.

По мнению Макмастера, главная "угроза" со стороны Россия заключается в том, что она якобы использует сложные "кампании саботажа, дезинформации и пропаганды".

Независимый эксперт в области международной безопасности Игорь Николайчук считает, что новая американская стратегия нацбезопасности подразумевает, прежде всего, стремление США сохранить глобалистическое лидерство.

"Это заявление советника президента США по нацбезопасности страшно интересное. В нем нашло отражение то, что опять в вопросах глобальной безопасности "рулит" глобалистическая элита, которая территориально находится в США, но планы ее не связаны только с этой страной, они замахиваются на весь земной шар. Таким образом, подразумевается глобалистическое лидерство США, подразумевающее бесконечное продвижение либеральных ценностей", – сказал Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik.

При этом он обратил внимание, что впервые на таком высоком уровне под "угрозой" со стороны РФ подразумевается "российская пропаганда".

"Раньше упоминание России, ИГИЛ ("Исламское государство" – террористическая группировка, запрещенная в РФ – ред.), Китая, КНДР – это было ритуалом. Надо было что-то говорить, и из года в год чуть ли не с советских времен это постоянно повторялось. Но сейчас проявлен опасный креатив, когда вдруг, непонятно с какого "элитного бодуна", американцы это (новую стратегию по нацбезопасности – ред.) принимают. Впервые на таком высоком уровне говорят, что Россия якобы уже не атомными бомбами воевать собирается, а, мол, занимается агрессивной дезинформацией, пропагандой. И об этом уже пишет не просто какая-нибудь New York Times, говорят не какие-нибудь "сбитые летчики" вроде сенатора (Джона) Маккейна, это говорит действующий чиновник, в задачи которого входит обеспечение национальной безопасности США. Впервые, и это ключевое слово, "российская пропаганда" признается стратегическим оружием и угрозой национальной безопасности", – отметил эксперт.

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