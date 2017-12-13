Эксперт о поставках оружия Киеву: США пока нужен управляемый конфликт

Закон об оборонном бюджете США санкционирует поставки Киеву летальных вооружений оборонительного характера, заявил посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый.
По мнению Чалого, которое он изложил в Facebook, закон "существенно расширяет параметры поддержки Украины" в сфере безопасности. В документе, сообщил посол, есть положения, позволяющие тратить средства на реабилитацию в американских медучреждениях раненых украинских военнослужащих и на подготовку украинских медицинских специалистов в этой области. По словам дипломата, деньги также можно использовать "для усиления способности воздушных и военно-морских сил". Глава дипмиссии добавил, что впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой, военно-морские противоминные средства, а также корабли прибрежного действия и береговой охраны.
В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал мнение, что в Киеве по-прежнему выдают желаемое за действительное.
"Администрация президента Дональда Трампа уже делала заявления о том, что пока не планирует предоставлять Украине летальное вооружение, так как это будет связано с эскалацией насилия на востоке Украины. Понятно, что бюджет был расширен, как в общих параметрах, так и в части поддержки Восточной Европы поставками вооружений. Но на тот момент, когда это обсуждалось в сенатском комитете, там не было противотанковых ракетных комплексов Javelin, не было систем ПВО – то есть всего того, что они подразумевают под оборонительными летальными вооружениями. А Киев уже несколько раз делал заявления о том, что Украина, мол, получит летальные вооружения. В этом году лоббисты в Вашингтоне активно продавливали эту тему через Пентагон и Госдеп. Но пока есть определенные трения со стороны администрации Трампа – там хотят держать конфликт на Украине на управляемом уровне. Поэтому пока все сводится к поставкам амуниции и спецтехники", – сказал Борис Рожин.
Вместе с тем, считает он, США и их союзники будут продолжать практику вооружения Украины, причем эта ситуация в определенный период может выйти на новый этап.
"Есть сообщения о том, что Литва направит на Украину старое стрелковое оружие, из Польши переправляются санитарные машины. То есть практика вооружения Украины США и их сателлитами будет сохраняться. Вопрос лишь в том, захотят ли США прямо сейчас переводить ситуацию на военные рельсы в отношении событий на Донбассе. Возможный сценарий – это разогрев войны к выборам в России. И поскольку Россия является гарантом Минских соглашений, и она стремится заморозить войну, американцы руками Украины могут попытаться организовать военную эскалацию под боком у России, в том числе за счет поставок вооружений Украине. Хотя Россия предупреждала США, что ни к чему хорошему это не приведет", – отметил Борис Рожин.
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