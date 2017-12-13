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Эксперт о поставках оружия Киеву: США пока нужен управляемый конфликт

14:0013.12.2017
(обновлено: 14:04 13.12.2017)
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© AP Photo / Evgeny KrawsАмериканские и украинские военные во время учений во Львовской областиАмериканские и украинские военные во время учений во Львовской области
© AP Photo / Evgeny Kraws
В Киеве решили, что США одобрили поставки летального оружия Украине. В эфире радио Sputnik эксперт Борис Рожин высказал мнение, что желаемое, как обычно, выдается за действительное, однако ситуация в определенный период может выйти на новый этап.

Закон об оборонном бюджете США санкционирует поставки Киеву летальных вооружений оборонительного характера, заявил посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

Украинские военные во время учений на полигоне возле Житомира, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
"Эскалация позиции". Эксперт о возможных поставках США оружия Украине
Президент США Дональд Трамп накануне подписал оборонный бюджет на 2018-й финансовый год. Документ предполагает выделение 350 млн долларов в качестве военной помощи Украине, однако половина этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере.

По мнению Чалого, которое он изложил в Facebook, закон "существенно расширяет параметры поддержки Украины" в сфере безопасности. В документе, сообщил посол, есть положения, позволяющие тратить средства на реабилитацию в американских медучреждениях раненых украинских военнослужащих и на подготовку украинских медицинских специалистов в этой области. По словам дипломата, деньги также можно использовать "для усиления способности воздушных и военно-морских сил". Глава дипмиссии добавил, что впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой, военно-морские противоминные средства, а также корабли прибрежного действия и береговой охраны.

Украинский морской пехотинец во время учений
© Flickr / U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk
Мнение: Киев "вымогает" у США поставки летального оружия
Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США не исключают возможность поставок летального оружия правительству Украины. Киев добивается этого на протяжении последних трех лет. Сейчас США оказывают военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования и оборудования. Кроме того, американские инструкторы занимаются обучением бойцов украинской Нацгвардии. 

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал мнение, что в Киеве по-прежнему выдают желаемое за действительное.

"Администрация президента Дональда Трампа уже делала заявления о том, что пока не планирует предоставлять Украине летальное вооружение, так как это будет связано с эскалацией насилия на востоке Украины. Понятно, что бюджет был расширен, как в общих параметрах, так и в части поддержки Восточной Европы поставками вооружений. Но на тот момент, когда это обсуждалось в сенатском комитете, там не было противотанковых ракетных комплексов Javelin, не было систем ПВО – то есть всего того, что они подразумевают под оборонительными летальными вооружениями. А Киев уже несколько раз делал заявления о том, что Украина, мол, получит летальные вооружения. В этом году лоббисты в Вашингтоне активно продавливали эту тему через Пентагон и Госдеп. Но пока есть определенные трения со стороны администрации Трампа – там хотят держать конфликт на Украине на управляемом уровне. Поэтому пока все сводится к поставкам амуниции и спецтехники", – сказал Борис Рожин.

Вместе с тем, считает он, США и их союзники будут продолжать практику вооружения Украины, причем эта ситуация в определенный период может выйти на новый этап.

"Есть сообщения о том, что Литва направит на Украину старое стрелковое оружие, из Польши переправляются санитарные машины. То есть практика вооружения Украины США и их сателлитами будет сохраняться. Вопрос лишь в том, захотят ли США прямо сейчас переводить ситуацию на военные рельсы в отношении событий на Донбассе. Возможный сценарий – это разогрев войны к выборам в России. И поскольку Россия является гарантом Минских соглашений, и она стремится заморозить войну, американцы руками Украины могут попытаться организовать военную эскалацию под боком у России, в том числе за счет поставок вооружений Украине. Хотя Россия предупреждала США, что ни к чему хорошему это не приведет", – отметил Борис Рожин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

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