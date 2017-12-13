"Клятва на верность". Политолог о санкциях ЕС против России

Председатель Евросовета Дональд Туск подтвердил, что лидеры стран ЕС намереваются в четверг продлить санкции против России. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов отметил, что для ряда стран ЕС продление санкций стало своего рода традицией.

Председатель Евросовета Дональд Туск подтвердил, что лидеры стран Евросоюза в ходе саммита в четверг обсудят выполнение Минских договоренностей, чтобы продлить экономические санкции против России. Об этом сообщается в его письме участникам встречи.

"Канцлер (Германии Ангела) Меркель и президент (Франции Эммануэль) Макрон также сообщат о выполнении Минских соглашений с целью продления экономических санкций против России", – говорится в письме с повесткой саммита, распространенном пресс-службой Туска

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что в письме Туска в качестве цели встречи названо не обсуждение ситуации, а одобрение заранее принятого решения – продления санкций.

"Вопрос санкций – это вопрос о том, что объединяет союзников США в Евросоюзе. Санкции – это своего рода принятие "клятвы на верность курсу". А поводов может быть более чем достаточно: кризис на Украине, война в Донбассе, вопрос Крыма… Поэтому я полагаю, что это такая своеобразная традиция: обсудить, еще раз актуализировать этот вопрос – и потом принять свежий пакет санкций. Так что, я думаю, эта музыка будет если не вечной, то достаточно долгой", – сказал Семен Уралов.

Ранее высокопоставленный источник в Евросоюзе сообщил журналистам, что антироссийские ограничительные меры, как ожидается, будут продлены по итогам саммита организации. Как заявил источник РИА Новости, санкции планируется продлить на полгода без изменений.

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