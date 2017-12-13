Эксперт: "Северный поток-2" получил "психологическую поддержку"

Транзит газа на хабе Баумгартен в Австрии полностью восстановили, сообщил директор компании-оператора газотранспортной системы Gas Connect Austria Харальд Штиндль в интервью радио ORF.
По его словам, в компании считают, что причина взрыва – технический сбой.
Во вторник утром на территории газового хаба OMV в Баумгартене прогремел взрыв, из-за чего прекратились транзитные поставки в Италию, Словению и Венгрию. Погиб один человек, пострадали более 20.
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при Президенте РФ Юрий Юденков в эфире радио Sputnik отметил, что авария на газопроводе в Австрии и последующие перебои поставок газа в ряд стран лишний раз подтверждают, что необходима более разветвленная сеть газопроводов в Европе.
""Газпром" получает в данном случае "психологическую поддержку", что необходимо диверсифицировать поставки в Европу. В условиях холодной зимы любая техническая авария, любой технологический сбой может привести к нарушению поставок газа до потребителей. Производство и люди, конечно, не в прямом смысле замерзнут, но будут испытывать трудности. Поэтому необходимы несколько дублирующих веток поставки газа до потребителей. Вот (авария в Австрии – ред.) яркий пример, что нарушение работы одного газораспределительного узла приводит к сбою поставок в целый регион. Поэтому нужен и "Северный поток-2", и "Турецкий поток"", – сказал Юрий Юденков в эфире радио Sputnik.
По его мнению, ЕС занимает сегодня очень странную позицию. При этом, как отметил эксперт, единственный способ снизить риски в плане поставок газа – это углублять сотрудничество с Россией.
"С одной стороны, европейские чиновники вроде бы полностью выполняют требования американцев, а с другой стороны – у них есть и собственные интересы. И здесь им, конечно же, лучше ориентироваться на поставки газа из России, чем ожидать какие-то корабли, которые приплывут из Америки. На мой взгляд, у Европы сейчас хороший шанс укрепить сотрудничество с Россией в плане поставок газа, несмотря на санкции и "наезды" со стороны США по поводу строительства "Северного потока-2". Американцы откровенно заявляют: покупайте наш дорогой сжиженный газ, отказывайтесь от российского, мол, русские хотят вас "закабалить". Позиция просто удивительная", – отметил эксперт.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!