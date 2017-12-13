Эксперт: "Северный поток-2" получил "психологическую поддержку"

Транзит газа через хаб Баумгартен в Австрии полностью восстановлен после взрыва на газопроводе, произошедшего накануне. Эксперт Юрий Юденков в эфире радио Sputnik отметил, что авария еще раз подтвердила необходимость строительства новых газопроводов.

Транзит газа на хабе Баумгартен в Австрии полностью восстановили, сообщил директор компании-оператора газотранспортной системы Gas Connect Austria Харальд Штиндль в интервью радио ORF.

По его словам, в компании считают, что причина взрыва – технический сбой.

"В Баумгартене шла установка нового оборудования… Но это только наша гипотеза, что технический сбой произошел в одном из фильтров-сепараторов. И этот технический дефект вкупе с некоторыми дополнительными обстоятельствами привел к взрыву и пожару", – заявил Штиндль, добавив, что и компания, и полиция региона начали расследование.

Во вторник утром на территории газового хаба OMV в Баумгартене прогремел взрыв, из-за чего прекратились транзитные поставки в Италию, Словению и Венгрию. Погиб один человек, пострадали более 20.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при Президенте РФ Юрий Юденков в эфире радио Sputnik отметил, что авария на газопроводе в Австрии и последующие перебои поставок газа в ряд стран лишний раз подтверждают, что необходима более разветвленная сеть газопроводов в Европе.

""Газпром" получает в данном случае "психологическую поддержку", что необходимо диверсифицировать поставки в Европу. В условиях холодной зимы любая техническая авария, любой технологический сбой может привести к нарушению поставок газа до потребителей. Производство и люди, конечно, не в прямом смысле замерзнут, но будут испытывать трудности. Поэтому необходимы несколько дублирующих веток поставки газа до потребителей. Вот (авария в Австрии – ред.) яркий пример, что нарушение работы одного газораспределительного узла приводит к сбою поставок в целый регион. Поэтому нужен и "Северный поток-2", и "Турецкий поток"", – сказал Юрий Юденков в эфире радио Sputnik.

По его мнению, ЕС занимает сегодня очень странную позицию. При этом, как отметил эксперт, единственный способ снизить риски в плане поставок газа – это углублять сотрудничество с Россией.

"С одной стороны, европейские чиновники вроде бы полностью выполняют требования американцев, а с другой стороны – у них есть и собственные интересы. И здесь им, конечно же, лучше ориентироваться на поставки газа из России, чем ожидать какие-то корабли, которые приплывут из Америки. На мой взгляд, у Европы сейчас хороший шанс укрепить сотрудничество с Россией в плане поставок газа, несмотря на санкции и "наезды" со стороны США по поводу строительства "Северного потока-2". Американцы откровенно заявляют: покупайте наш дорогой сжиженный газ, отказывайтесь от российского, мол, русские хотят вас "закабалить". Позиция просто удивительная", – отметил эксперт.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!