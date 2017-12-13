Политолог: Тимошенко не зря вновь появилась рядом с Саакашвили

Бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили рассказал, что президент Украины Петр Порошенко предлагал ему пост премьера, но он отказался. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik прокомментировал данное заявление.

Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Петр Порошенко предлагал ему пост премьер-министра страны. Об этом он сказал в эфире телеканала Zik.

"Он (Порошенко – ред.) все время намекал, видимо, (экс-премьеру Украины – ред.) Яценюку, что я следующий премьер-министр, но когда я узнал, что он намекал, я сказал: "Петр Алексеевич, неужели Вы это говорите?" – Он говорит: "Почему бы и нет?" – Я сказал: нет!"", – приводит слова Саакашвили издание "Вести.ua".

Саакашвили в эфире Zik выразил готовность стать премьер-министром Украины, отметив при этом, что у него нет президентских амбиций. "Президенты Украины, мне кажется, это должны быть украинцы, которые родились здесь, выросли тут", – заявил политик.

Пятого декабря Саакашвили задержали по уголовному делу о содействии участникам преступных организаций. Однако сторонники отбили его у правоохранителей.

Позднее Саакашвили повторно задержали и доставили в СИЗО СБУ, однако в понедельник, 11 декабря, суд отказался отправить экс-президента Грузии под круглосуточный домашний арест, после чего тот вышел на свободу. Генпрокурор Юрий Луценко пообещал обжаловать это решение.

Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что у Михаила Саакашвили нет президентских амбиций.

"Я не знаю, предлагал ли на самом деле Порошенко своему давнему другу и куму Саакашвили пост премьера. Но, в принципе, исключать такое нельзя. Но то, что у Саакашвили нет президентских амбиций – в этом я сомневаюсь. У Саакашвили диктаторские замашки, он всегда хотел и хочет стать главным в любой стране, где бы он ни оказывался. И тот факт, что украинская конституция, по идее, не позволяет ему стать президентом Украины, для нынешней постмайданной Украины это совершенно не является препятствием. Мы видим, что там уже давно все "наплевали" на конституцию, на законы. Так что я не исключаю, что теоретически Саакашвили тоже может побороться за этот пост (президента – ред.)", – сказал Владимир Корнилов.

Однако, как считает политолог, для Саакашвили уже отведена определенная роль.

"Мы знаем, что претендентов на пост президента Украины немало. И тот факт, что (лидер партии "Батькивщина" Юлия) Тимошенко опять появилась рядом с Саакашвили, свидетельствует о том, что в окружении Саакашвили идет серьезный дележ возможных распределений ролей на будущей кампании. И Саакашвили в данном случае уже кто-то отвел роль премьер-министра. Но пока что все это – дележ шкуры неубитого медведя", – отметил Владимир Корнилов.

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