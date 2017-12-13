Политолог: в отношениях с КНДР США настроены на интриги

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР

США не ищут предлога для вторжения в КНДР, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон. Для этого у Соединенных Штатов сейчас просто нет возможностей, отметил в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.

США не стремятся к смене режима в Пхеньяне, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы не будем добиваться смены режима, мы не добиваемся коллапса режима, мы не добиваемся ускоренного объединения Корейского полуострова, мы не ищем причины, чтобы послать наши вооруженные силы к северу от демилитаризованной зоны", – сказал Тиллерсон, выступая в Вашингтоне.

По его словам, США готовы к переговорам с КНДР по ядерной проблеме без предварительных условий, на такой встрече можно было бы выработать "дорожную карту".

"Мы со своей дипломатической стороны заявляем, что мы готовы говорить в любое время, когда КНДР захочет говорить. И мы готовы провести первую встречу без предварительных условий. Давайте просто встретимся и поговорим о погоде, если хотите", – заявил Тиллерсон, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Можем ли мы сесть и посмотреть друг друга? А затем мы можем составить карту, "дорожную карту" того, в направлении чего мы бы хотели работать", – добавил госсекретарь.

При этом он отметил, что для продуктивных переговоров нужен "период тишины".

"Будет сложно вести переговоры, если вы будете испытывать еще одну ракету", – сказал он.

Вместе с тем, по словам Тиллерсона, Вашингтон и Пекин обсуждают, как обеспечить сохранность ядерного оружия КНДР в случае, если в Северной Корее будет иметь место "какая-либо нестабильность".

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в отношении США к КНДР вряд ли что-то изменится.

"Судя по последним заявлениям Трампа – и о признании Иерусалима столицей Израиля, и по другим заявлениям – во внешней политике США настроены на интриги. Ситуация с Северной Кореей – это как раз очевидный пример ведения политической интриги. Ситуация такого жесткого противостояния длится уже более полугода, и очевидно, что у Трампа просто нет возможности принять решение о силовых методах, нет авторитета и достаточного признания и в конгрессе, и в военном истеблишменте. Ситуация слишком запущена и для того, чтобы улаживать отношения с Ким Чен Ыном, садиться за стол переговоров. Это все тот же язык угроз по отношению к КНДР, все та же риторика, за которой ничего реального не стоит – просто запугивание", — сказал Евгений Бень.

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