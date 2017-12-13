РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: в отношениях с КНДР США настроены на интриги

08:5813.12.2017
(обновлено: 09:03 13.12.2017)
8264612
© AFP 2017 / Jung Yeon Je Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДРПортреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР
© AFP 2017 / Jung Yeon Je
США не ищут предлога для вторжения в КНДР, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон. Для этого у Соединенных Штатов сейчас просто нет возможностей, отметил в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.

США не стремятся к смене режима в Пхеньяне, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы не будем добиваться смены режима, мы не добиваемся коллапса режима, мы не добиваемся ускоренного объединения Корейского полуострова, мы не ищем причины, чтобы послать наши вооруженные силы к северу от демилитаризованной зоны", – сказал Тиллерсон, выступая в Вашингтоне.

По его словам, США готовы к переговорам с КНДР по ядерной проблеме без предварительных условий, на такой встрече можно было бы выработать "дорожную карту".

"Мы со своей дипломатической стороны заявляем, что мы готовы говорить в любое время, когда КНДР захочет говорить. И мы готовы провести первую встречу без предварительных условий. Давайте просто встретимся и поговорим о погоде, если хотите", – заявил Тиллерсон, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Можем ли мы сесть и посмотреть друг друга? А затем мы можем составить карту, "дорожную карту" того, в направлении чего мы бы хотели работать", – добавил госсекретарь.

При этом он отметил, что для продуктивных переговоров нужен "период тишины".

"Будет сложно вести переговоры, если вы будете испытывать еще одну ракету", – сказал он.

Вместе с тем, по словам Тиллерсона, Вашингтон и Пекин обсуждают, как обеспечить сохранность ядерного оружия КНДР в случае, если в Северной Корее будет иметь место "какая-либо нестабильность".

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в отношении США к КНДР вряд ли что-то изменится. 

"Судя по последним заявлениям Трампа – и о признании Иерусалима столицей Израиля, и по другим заявлениям – во внешней политике США настроены на интриги. Ситуация с Северной Кореей – это как раз очевидный пример ведения политической интриги. Ситуация такого жесткого противостояния длится уже более полугода, и очевидно, что у Трампа просто нет возможности принять решение о силовых методах, нет авторитета и достаточного признания и в конгрессе, и в военном истеблишменте. Ситуация слишком запущена и для того, чтобы улаживать отношения с Ким Чен Ыном, садиться за стол переговоров. Это все тот же язык угроз по отношению к КНДР, все та же риторика, за которой ничего реального не стоит – просто запугивание", — сказал Евгений Бень. 

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!


Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Val_2113
Запугать не удадось...
Если "не стремитесь.. не хотите.. не будете.. " Так валите на свой континент и боритесь там. Казните, наконец, всех своих приговорённых, вымойте полы в камерах и садите новых преступников со своих улиц.
09:19
13.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Николай Николаев
Послушай, Рекс, - где бы Америка не сунула свой нос, там война и кровь.
Почитайте, янки, басню Крылова "Волк на псарне" и обратите внимание на мораль:
"....Ты сер, а я, приятель, сед,
И волчью вашу я давно натуру знаю;
А потому обычай мой:
С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой».
И тут же выпустил на Волка гончих стаю".
Вот это единственный метод отношений с Вашингтоном.
09:34
13.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена