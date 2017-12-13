Мнение об участии РФ в Олимпиаде: спортсмены готовы действовать в цейтноте

На зимнюю Олимпиаду-2018 смогут поехать более 200 российских спортсменов. Решение, принятое спортсменами, грамотно и обосновано. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразила чемпионка мира Иоланда Чен.

Олимпийское собрание Олимпийского комитета России (ОКР) поддержало заявление российских спортсменов, претендующих на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Теперь специальной комиссии ОКР предстоит утвердить с Международным олимпийским комитетом (МОК) технические вопросы.

Исполком МОК, рассмотрев итоги работ комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые перепроверяли допинг-пробы российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи, принял 5 декабря решение о допуске "чистых" атлетов из России на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане под олимпийским флагом и в статусе "спортсменов-олимпийцев из России" (OAR).

Как заявил министр спорта РФ Павел Колобков, "всем спортсменам, которые примут участие в Олимпиаде или не примут по каким-то причинам, будет оказана поддержка – и юридическая, и финансовая, и моральная со стороны министерства спорта. Уверен, что наши спортсмены, кто поедет, изъявит такое желание, будут полностью поддержаны и обеспечены всем необходимым для участия в соревнованиях".

На Олимпиаде смогут выступить 208 российских спортсменов. Об этом сообщила в Facebook первый зампред комитета Госдумы по международным делам олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков также сообщил, что потенциальные лицензии на участие в Играх-2018 имеют уже более 200 российских спортсменов. "Но это потенциально, так как речь идет о том, что конкретный состав будет определять МОК. Сейчас не надо забегать вперед и четко определять количество российских участников", – приводит слова Жукова "Р-Спорт".

Чемпионка мира по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Иоланда Чен в эфире радио Sputnik выразила свое мнение о происходящем.

"Спорта без политики не было никогда. Когда мы входили в олимпийское движение в 1952 году, когда поехали на нашу первую Олимпиаду в Хельсинки, это уже был серьезный политический шаг, когда мы решились на это, великолепно ввязались в эту борьбу. Бойкоты 1980 и 1984 годов были политикой. И сегодня, конечно, ничего не изменилось. Это жаркая и жесткая политика, хитрая дипломатия. Именно поэтому мы не можем считать решение наших спортсменов индивидуальным. Все спортсмены за все годы в СССР, России понимают, что они часть своей страны. Важно понимать, что решение, принятое спортсменами и нашим спортивным руководством, это грамотное, обоснованное решение. Ни о каких личных амбициях даже речи не может идти", – отметила Иоланда Чен.

По ее мнению, спортсмены смогут справиться с давлением.

"Наши спортсмены и в СССР, и в России всегда готовы к такой ситуации. Нам всегда во все годы по разным причинам ставили препоны. Хочу напомнить замечательное выступление Ирины Родниной и Александра Зайцева без музыки на чемпионате мира (в 1973 году, – ред.) – это не был технический сбой. Наши спортсмены всегда готовы действовать в цейтноте. Спорт порождает умение быстро принимать решения и быть готовым к любому неприятному моменту во время серьезного соревнования. Именно поэтому наши спортсмены и побеждают", – сказала Иоланда Чен.