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"Пойдет ва-банк". Мнение о дальнейших действиях Саакашвили на Украине

19:4712.12.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017Михаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Генпрокурор Украины рассказал об оказываемом на него давлении из-за "дела Саакашвили". В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что освобождение скандального политика не обошлось без вмешательства Вашингтона.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на него оказывают давление из-за дела против экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Луценко также считает, что у правоохранителей достаточно доказательств по делу против скандального политика. "Если бы было не так, Саакашвили не убегал бы панически постоянно из-под допросов, а наоборот спокойно ходил бы на них", — добавил генпрокурор.

По его мнению, Саакашвили перешел "красную черту".

"Я буду защищать свое государство, даже если речь идет о Саакашвили, с которым меня связывают многие годы довольно теплых отношений. Он перешел красную черту. Не имеет права никто из тех, кто любит Украину, брать деньги (экс-президента Украины Виктора) Януковича для власти", — добавил он.

Печерский районный суд Киева в понедельник, 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что освобождение Саакашвили не обошлось без вмешательства Вашингтона.

"Саакашвили – профессиональный проамериканский политик, и США будут его всячески защищать — правда, тогда, когда им это будет выгодно. Видимо, в Вашингтоне посчитали, что заключать Саакашвили под домашний арест – это уже слишком. Освободив Саакашвили, Вашингтон показал Петру Порошенко его место. Надо сказать, что Вашингтон никогда не ставил только на одного политика на Украине. США всегда спонсировали различные политические группировки, сталкивая их лбами", —  сказал Иван Мезюхо.

По его словам, не стоит удивляться тому, что рейтинг Саакашвили на Украине только вырос.

"Арестовав Саакашвили, украинская власть фактически оживила политический труп. Ведь к тому моменту интерес к Саакашвили поубавился, его выступления уже были не так интересны украинскому обществу. Спровоцировав столкновения между правоохранителями и сторонниками Саакашвили, власти Украины оживили электоральные позиции экс-президента Грузии. Но только сделала себе хуже. Думаю, что Саакашвили в ближайшее время не успокоится — у него сложная ситуация: в Грузии его ждет уголовное дело, на Украине он лицо без гражданства, в США он не нужен. Поэтому Михаилу Саакашвили придется и дальше провоцировать украинскую власть, идти ва-банк", — отметил политолог.

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