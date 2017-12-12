"Заколдованный круг". Эксперт о планах ЕС по антироссийским санкциям

Евросоюз намерен продлить экономические санкции против РФ на полгода, заявил источник в ЕС. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Игорь Ковалев, европейцы загнали себя в "ловушку", из которой не знают, как выбраться.

Евросоюз намерен продлить экономические санкции против России еще на полгода, сам санкционный режим не изменится, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в ЕС.

По его информации, Евросоюз продлит экономические санкции против России, действующие до конца января 2018 года, по итогам саммита организации в четверг, 14 декабря. На саммите лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон сообщат коллегам о ситуации с выполнением Минских договоренностей.

"(Санкции продлят) на шесть месяцев. Насколько я знаю, изменений не будет", – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о сроках и возможных изменениях.

В эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев высказал мнение, что страны ЕС никак не могут выйти из "ловушки", в которую попали не по своей воле.

"Продлят санкции, потому что пока политические мотивы, политические резоны очевидно превалируют над экономическими. Евросоюз втянулся в эту игру не по своей воле, не по своему желанию, а во многом под влиянием Соединенных Штатов, неся определенные убытки. В то время как США, наоборот, выигрывают в этом вопросе – товарооборот с Россией не сокращается, как у стран Евросоюза, а растет. А Евросоюз стал заложником каких-то политических заявлений, политических решений. На мой взгляд, проблема сейчас заключается в том, что никто не знает, как выйти из этого замкнутого круга. Поэтому они и продлевают эти санкции с завидным упрямством. Просто не знают, как выйти, не потеряв лица, из этого заколдованного круга, из этой ловушки, в которую они попали не по своей вине", – сказал Игорь Ковалев.

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