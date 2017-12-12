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Эксперт: за один день авторитет России на Ближнем Востоке вырос в разы

17:1112.12.2017
(обновлено: 17:15 12.12.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкРоссийские летчики перед полетом у самолета Су-24 на авиабазе Хмеймим в СирииРоссийские летчики перед полетом у самолета Су-24 на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Российские военные возвращаются из Сирии. Приказ о выводе войск в сирийском Хмеймиме ранее отдал президент Владимир Путин. О значении визита президента РФ на Ближний Восток в эфире радио Sputnik рассказал политолог Станислав Тарасов.

"Летающий радар" – самолет А-50 после успешного выполнения задач в Сирии вернулся в Иваново, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. 

Участники митинга студентов университета Баас в Хомсе в поддержку операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"Экипаж самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 вернулся на аэродром дислокации в Ивановской области. Летчики выполнили перелет с аэродрома Хмеймим после успешного выполнения задач на территории Сирийской Арабской Республики", – говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные уже начали возвращаться из Сирии. При этом он отметил, что сроки вывода войск будут зависеть от ситуации.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу: Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования. Президент РФ встретился также со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. 

Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Помимо Сирии президент РФ побывал в понедельник в Каире и Анкаре, где провел переговоры с главами Египта и Турции Абдель Фаттахом ас-Сиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

Итоги этих визитов подвел в эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

"Ближневосточное блиц-турне президента России в региональной прессе назвали "визитом с сюрпризами". Можно выстроить хронологию событий, непосредственно предшествовавших этому визиту. 6 декабря (президент США Дональд) Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. После этого самую активную деятельность на Ближнем Востоке развернул президент Турции Реджеп Эрдоган. Он обзвонил всех лидеров ближневосточных мусульманских стран, из западных лидеров он связался только с (Эммануэлем) Макроном, президентом Франции. И, конечно же, связался с президентом России Владимиром Путиным. Объявил о проведении 13 декабря в Стамбуле саммита Организации исламского сотрудничества. В промежутке между 8 и 11 декабря все турецкие СМИ сообщали, что главная тема переговоров между президентами Турции и России – проблема статуса Иерусалима. Сюрпризом для турок оказалось то, что российский президент сначала посетил базу "Хмеймим", где объявил о выводе значительной части российских войск, а затем прилетел в Египет, где впервые публично обозначил свою позицию по статусу Иерусалима. Только вечером Путин прибыл в Турцию. В итоге обозначилась совсем другая повестка дня. Напор эмоций с турецкого направления был снижен. На фоне ошибок, которые допускает американская администрация на Ближнем Востоке, в течение одного дня статус, авторитет России в этом регионе вырос в разы", – сказал Станислав Тарасов. 

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