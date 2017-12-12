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Эксперт: боюсь, Украине все же придется сдавать свою ГТС в металлолом

16:5312.12.2017
(обновлено: 16:56 12.12.2017)
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© AFP 2017 / Anatolii StepanovГазовое хранилище под Львовом, УкраинаГазовое хранилище под Львовом, Украина
© AFP 2017 / Anatolii Stepanov
Глава "Нафтогаза" призвал США более активно противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2". В эфире радио Sputnik эксперт Сергей Правосудов высказал мнение, что в Киеве очень опасаются потерять статус страны-транзитера российского газа.

Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер в цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кто не с "Северным потоком-2", тот против ЕС. Странная забота США о Европе
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Вашингтоне призвал власти США рассмотреть более активные шаги для противодействия строительству газопровода "Северный поток-2", говорится в сообщении компании.

Как отмечается, визит Коболева в США состоялся на прошлой неделе. Во время поездки он встретился с представителями администрации президента Дональда Трампа, членами конгресса США, с представителями Совета национальной безопасности, офиса вице-президента, госдепартамента, министерства энергетики и министерства финансов.

"Мы уверены, что совместными усилиями США и заинтересованные стороны в Европе могут остановить "Северный поток-2" и защитить общие интересы", – сказал Коболев во время посещения Атлантического совета, ведущего аналитического центра США.

Первые трубы для Северного потока — 2 прибывают в Мукран. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Эксперт: Европе не нужен газопровод "Северный поток-2"? Странная позиция
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов высказал мнение, что Украина изо всех сил пытается сохранить статус страны-транзитера.

"Украинская сторона прекрасно понимает, что реализация проектов "Газпрома" – "Северный поток-2" и "Турецкий поток" – приведет если не к полному прекращению транзита газа через территорию Украины, то к очень существенному его сокращению. Они это понимают и очень опасаются за свою судьбу. Ведь тогда их роль в международной политике также очень резко сократится. Сейчас они интересны именно как транзитная страна, через которую идет практически половина российского газа в Европу. Естественно, что есть много желающих контролировать этот процесс. Но когда этого не будет, а будут прямые поставки между "Газпромом" и потребителями, роль Украины будет сведена к минимуму", – сказал Сергей Правосудов. 

По его словам, украинская элита пытается сохранить свой статус, надеясь, в первую очередь, на помощь США.

"Соединенные Штаты не покупают российский газ, и им все равно, будут ли какие-то проблемы на территории Украины, срывы поставок. Для них даже лучше, чтобы проблемы были – тогда они смогут рассказывать: мол, мы – надежный партнер, и можем помочь в решении сложных проблем. И это мы будем наблюдать в ближайшее время. Вопрос – как поведут себя европейские партнеры "Газпрома", и в первую очередь, Германия. Пока она выступает жестким приверженцем строительства газопровода "Северный поток-2". Аналогично ведет себя и Турция по "Турецкому потоку". Поэтому, боюсь, Украина так и останется "у разбитого корыта" – со своей старой, изрядно изношенной газотранспортной системой, которую придется сдавать на металлолом", – отметил Сергей Правосудов.

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