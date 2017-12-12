Эксперт рассказал о возможных причинах взрыва на газовом хабе в Австрии

В ряд европейских стран прерваны поставки газа из-за взрыва на газовом хабе в Австрии. Эксперт Иван Андриевский в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Поставки газа в Италию, Словению, Венгрию прерваны после взрыва на газовом хабе OMV в австрийском Баумгартене, сообщил австрийский регулятор.

"Транзитные поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии в настоящее время прерваны. Мы работаем над скорейшим снятием ограничений. Когда ограничения могут быть сняты, в настоящее время не ясно", – говорится в сообщении газового регулятора E-Control.

Во вторник утром на газовом хабе OMV в Баумгартене произошел взрыв, при котором, по последним данным, погиб один и ранен 21 человек. Работа газового хаба полностью остановлена.

Председатель совета директоров "Инжиниринговой компании "2К" Иван Андриевский в эфире радио Sputnik сделал свой прогноз о том, сколько может потребоваться времени на восстановительные работы.

"В среднем в Европе такие аварии происходят где-то раз в год. В данном случае взрыв произошел не на самой газораспределительной станции, а рядом с ней, то есть на линейном газопроводе, который расположен практически в поле, рядом с которым расположена лесополоса. И, судя по фотографиям и видео, которые пришли из Австрии, высота пламени не превышала высоты деревьев, то есть взрыв был не слишком большим. То есть по высоте пламени, задымлению можно сказать, что возгорание относится к категории небольших техногенных аварий. Поэтому, я думаю, что в течение нескольких дней все это ликвидируют. Тем более что у европейцев работа в плане устранения аварий на газопроводах хорошо отлажена", – сказал Иван Андриевский.

Ранее во вторник полиция Нижней Австрии сообщила, что причину взрыва на газовом хабе OMV связывают с технической неисправностью.

Иван Андриевский не исключил, что при взрыве не обошлось и без человеческого фактора.

"В большинстве случаев газопроводы в Европе и в России строятся очень надежно, качественно, все технически разработано. И в 90% случаев это человеческий фактор, связанный уже с эксплуатацией газопровода, и 10% – это уже какие-то природные явления, связанные с движением грунта, возможно, как это ни странно, с действиями животных. Вообще часто бывает, что газ утекает без каких-либо возгораний, и только по приборам измерения давления можно понять, что что-то не так. Поэтому то, что произошло возгорание, говорит нам о том, что, скорее всего, это был все-таки фактор, связанный с человеком", – считает эксперт.

Центрально-европейский газовый хаб, расположенный в австрийском местечке Баумгартен на границе со Словакией, – международная площадка для торговли газом, входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через газовую станцию Баумгартен прокачивается около трети всех поставок российского газа в Западную Европу.

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