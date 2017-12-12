Мнение: после победы над ИГ* Россию воспринимают в регионе совершенно иначе

США хотят сохранить военные силы в Сирии после вывода российской группировки войск, чтобы обеспечить себе возможность влияния на ситуацию в стране, заявил РИА Новости экс-сотрудник ЦРУ, исполнительный директор американского Совета национальных интересов Филип Джиральди.
По его мнению, США также "продолжат фантазировать" об отстранении от власти президента Сирии Башара Асада.
Между тем, американское издание The New Yorker со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщает, что Белый дом готов согласиться на то, чтобы президент Сирии Башар Асад остался у власти до следующих выборов в 2021 году.
Издание отмечает, что новая позиция Вашингтона отражает "ограниченные варианты администрации" и военную реальность на месте – существенное укрепление позиций официального Дамаска, достигнутое благодаря содействию российских вооруженных сил.
Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik предположил, что США ищут способы сохранить свою военную группировку в Сирии.
"Недавнее заявление (президента США Дональда) Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля можно связать с попыткой создания нового очага напряженности на Ближнем Востоке, а цель создания такого очага напряженности – сохранение американской военной группировки в Сирии. Она нужна американцам для того, чтобы контролировать ситуацию не только в Сирии, но и в окружающих странах. Основанием для этого постепенная стабилизация обстановки в регионе, достигнутая благодаря успехам российских ВКС и сирийской армии в борьбе с ИГ*", – считает Игорь Шатров.
По его мнению, решительные действия России по борьбе с международным терроризмом на территории Сирии привели к изменению глобального баланса сил в ближневосточном регионе.
"Российская Федерация сейчас совершенно иначе воспринимается странами региона, чем еще несколько лет назад. Последние контакты Путина с главами государств региона – речь идет не только о встречах с президентами Сирии, Египта и Турции, но и о контактах с королем Саудовской Аравии, руководством Ирана – говорят о том, что ближневосточные страны сейчас ищут новые методы решения своих проблем и видят Россию как государство, способное повлиять на обстановку в регионе, восстановление там стабильности", – считает Игорь Шатров.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ