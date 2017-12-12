Мнение: после победы над ИГ* Россию воспринимают в регионе совершенно иначе

Решительные действия России по борьбе с международным терроризмом на территории Сирии привели к изменению баланса сил в ближневосточном регионе. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Игорь Шатров.

США хотят сохранить военные силы в Сирии после вывода российской группировки войск, чтобы обеспечить себе возможность влияния на ситуацию в стране, заявил РИА Новости экс-сотрудник ЦРУ, исполнительный директор американского Совета национальных интересов Филип Джиральди.

"США хотят сидеть за столом переговоров по послевоенному устройству в Сирии, и поэтому оставляют советников, союзников и действующих в регионе террористов, чтобы обеспечить легитимность своего присутствия", – сказал Джиральди.

По его мнению, США также "продолжат фантазировать" об отстранении от власти президента Сирии Башара Асада.

Между тем, американское издание The New Yorker со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщает, что Белый дом готов согласиться на то, чтобы президент Сирии Башар Асад остался у власти до следующих выборов в 2021 году.

Издание отмечает, что новая позиция Вашингтона отражает "ограниченные варианты администрации" и военную реальность на месте – существенное укрепление позиций официального Дамаска, достигнутое благодаря содействию российских вооруженных сил.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Также Путин провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik предположил, что США ищут способы сохранить свою военную группировку в Сирии.

"Недавнее заявление (президента США Дональда) Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля можно связать с попыткой создания нового очага напряженности на Ближнем Востоке, а цель создания такого очага напряженности – сохранение американской военной группировки в Сирии. Она нужна американцам для того, чтобы контролировать ситуацию не только в Сирии, но и в окружающих странах. Основанием для этого постепенная стабилизация обстановки в регионе, достигнутая благодаря успехам российских ВКС и сирийской армии в борьбе с ИГ*", – считает Игорь Шатров.

По его мнению, решительные действия России по борьбе с международным терроризмом на территории Сирии привели к изменению глобального баланса сил в ближневосточном регионе.

"Российская Федерация сейчас совершенно иначе воспринимается странами региона, чем еще несколько лет назад. Последние контакты Путина с главами государств региона – речь идет не только о встречах с президентами Сирии, Египта и Турции, но и о контактах с королем Саудовской Аравии, руководством Ирана – говорят о том, что ближневосточные страны сейчас ищут новые методы решения своих проблем и видят Россию как государство, способное повлиять на обстановку в регионе, восстановление там стабильности", – считает Игорь Шатров.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ