Политолог прокомментировал выводы ООН об украинском законе об образовании

Усиление позиций украинского языка, прописанное в законе об образовании на Украине, не должно осуществляться за счет языков нацменьшинств, говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека на Украине.
Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно – до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.
Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин в эфире радио Sputnik отметил, что Киев, скорее всего, проигнорирует выводы доклада ООН.
"Надо понимать, что у Организации Объединенных Наций просто нет никаких механизмов для имплементации подобных выводов. Поэтому, скорее всего, украинская власть все это попросту проигнорирует. Напомню, что в большинстве постсоветских государств, за исключением многонациональной Российской Федерации и Республики Беларусь, языковое законодательство достаточно жесткое. Например, в государствах Прибалтики – существенные ограничения прав людей, в том числе по языковому принципу. Но это не помешало этим государствам стать членами Европейского союза и НАТО, которые так кичатся своей демократией. Поэтому я не отношусь серьезно ко всей этой кампании в ООН. Даже если каким-то образом Украину вынудят внести изменения в законодательство, то эти изменения будут касаться языков стран-членов Европейского союза. То есть русский язык будет запрещен в любом случае", – сказал Василий Стоякин.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!