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Политолог прокомментировал выводы ООН об украинском законе об образовании

14:1512.12.2017
(обновлено: 14:17 12.12.2017)
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© РИА Новости / Андрей ИгловПерейти в фотобанкУрок украинского языкаУрок украинского языка
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Позиции украинского языка не должны укрепляться за счет языков нацменьшинств, говорится в докладе ООН. Политолог Василий Стоякин в эфире радио Sputnik предположил возможную реакцию киевских властей на критику закона об образовании.

Усиление позиций украинского языка, прописанное в законе об образовании на Украине, не должно осуществляться за счет языков нацменьшинств, говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека на Украине.

Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, во Львове
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Мнение: Киеву предстоит выкручиваться из ситуации с законом об образовании
"Парламент принял новый закон "Об образовании", который определяет украинский язык как основной язык обучения в среднем и высшем образовании. Управление верховного комиссара ООН по правам человека предостерегает, что усиление позиций украинского языка не должно осуществляться за счет языков национальных меньшинств, призывает правительство обеспечить соблюдение прав национальных меньшинств без дискриминации в отношении разных групп меньшинств", – говорится в докладе, обнародованном во вторник, 12 декабря.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно – до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.

Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин в эфире радио Sputnik отметил, что Киев, скорее всего, проигнорирует выводы доклада ООН.

"Надо понимать, что у Организации Объединенных Наций просто нет никаких механизмов для имплементации подобных выводов. Поэтому, скорее всего, украинская власть все это попросту проигнорирует. Напомню, что в большинстве постсоветских государств, за исключением многонациональной Российской Федерации и Республики Беларусь, языковое законодательство достаточно жесткое. Например, в государствах Прибалтики – существенные ограничения прав людей, в том числе по языковому принципу. Но это не помешало этим государствам стать членами Европейского союза и НАТО, которые так кичатся своей демократией. Поэтому я не отношусь серьезно ко всей этой кампании в ООН. Даже если каким-то образом Украину вынудят внести изменения в законодательство, то эти изменения будут касаться языков стран-членов Европейского союза. То есть русский язык будет запрещен в любом случае", – сказал Василий Стоякин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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