"Терроризм – болезнь, РФ – доктор". Эксперт о пресечении терактов в Москве

ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке терактов в Москве. Ветеран группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов в эфире радио Sputnik отметил, что российские спецслужбы ведут работу по предотвращению терактов постоянно, и результат налицо.

Федеральная служба безопасности опубликовала видеозапись задержания подозреваемых в подготовке серии терактов в Москве.

На кадрах показано взрывчатое вещество и поражающие элементы, которые собирались использовать террористы, а также оружие, в частности, автоматы, гранаты и патроны.

Ранее ФСБ пресекла деятельность преступной группировки, в которую входили выходцы из Средней Азии. Их подозревают в подготовке терактов в московском регионе в период новогодних праздников и предвыборной президентской кампании. Арестованные – сторонники запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", главари которой из-за рубежа руководили ячейкой.

В Подмосковье нашли конспиративную квартиру, в которой преступники готовили самодельные взрывные устройства. Кроме того, у них изъяли два АК-74, два магазина с патронами калибра 5,45 (60 штук), гранаты Ф-1 и РГД с запалами, 2,5 килограмма прекурсоров, предназначенных для изготовления взрывчатых веществ и средства связи.

Член ассоциации группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов в эфире радио Sputnik отметил, что главная цель любых террористов – посеять ужас и добиться при этом наибольшего резонанса.

"Сама природа терактов – это террор-ужас, который призван вводить людей в оцепенение. И для этого используются новейшие технологии, а именно технологии информационной войны. И, конечно, перед Новым годом или перед предстоящими выборами президента любое событие имеет значительно больший резонанс. И количество попыток проведения терактов на территории России, к сожалению, будет увеличиваться", – сказал Андрей Попов.

Он не исключил также, что действия террористов на территории РФ могут быть связаны с успехами российских военных в Сирии.

"Это (подготовку терактов) нельзя не связывать с успехами наших Вооруженных сил, спецслужб, внешнеполитических ведомств в Сирии. Террористы, их пособники делают ответный ход в сторону России, как основного и по факту единственного на мировой арене реального борца с терроризмом, в мировом масштабе. Мы не делим террористов на хороших и плохих, на умеренных и неумеренных. Мы боремся с террористами на самом деле, а не на словах. Терроризм – это болезнь, а Россия является доктором, который радикальным способом лечит эту болезнь", – сказал ветеран "Альфы".

Он отметил, что работа по выявлению террористических ячеек ведется российскими спецслужбами постоянно, однако многое зависит и от простых граждан.

"Работа идет постоянно. За короткими сообщениями о предотвращении теракта стоит огромная работа спецслужб, оперативных работников, тех, кто работает в смежных подразделениях. Сотни, тысячи людей постоянно, планомерно, шаг за шагом осуществляют работу. И результат этой работы мы сейчас видим. Но работа правоохранительных органов, в первую очередь, это связь с народом. Подумайте о своей безопасности, сигнализируйте. Информируйте участкового, ФСБ. Каждое заявление отрабатывается", – заключил Андрей Попов.

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