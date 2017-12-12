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Представитель "Роскосмоса" рассказал о расследовании аварии с "Фрегатом"

13:2012.12.2017
(обновлено: 13:25 12.12.2017)
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© Фото : страница ГК "Роскосмос" в FacebookВывоз ракеты-носителя Союз-2.1б на стартовый комплекс космодрома ВосточныйВывоз ракеты-носителя Союз-2.1б на стартовый комплекс космодрома Восточный
© Фото : страница ГК "Роскосмос" в Facebook
В "Роскосмосе" назвали причину неудачного пуска с космодрома "Восточный" и сообщили о переносе третьего пуска на январь 2018 года. Глава Центра общественных коммуникаций "Роскосмоса" Михаил Фадеев в эфире радио Sputnik отметил, что ошибка не проявлялась десятилетиями.

Первый замглавы "Роскосмоса" Александр Иванов назвал причину неудачного пуска 28 ноября с космодрома "Восточный" ракеты "Союз" с 19 спутниками.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом Метеор №2-1 с космодрома Восточный. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Эксперт прокомментировал неудачный запуск "Метеора-М"
По его словам, речь идет о "несовершенстве алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока "Фрегат" и неверных азимутах пуска. Это привело к тому, что ориентацию блока после отделения от ракеты-носителя определили некорректно. 

"При этом существующие методы математического моделирования не могли выявить подобной ошибки", – сказал Иванов во вторник журналистам. 

Иванов также сообщил, что третий пуск с "Восточного" ракеты "Союз-2.1а" со спутниками "Канопус" перенесен с 22 декабря на конец января 2018 года.

В эфире радио Sputnik директор Центра общественных коммуникаций "Роскосмоса" Михаил Фадеев рассказал о проведенном расследовании.

"Аварийная комиссия "Роскосмоса" под руководством заместителя директора ЦНИИмаш Олега Скоробогатова, которая изучала причины нештатной ситуации во время пуска 28 ноября, завершила работу. Рассмотрев материалы, проанализировав тематическую информацию, специалисты комиссии пришли к выводу, что к внештатной ситуации привело не прогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя. Это выявило скрытую проблему в алгоритме, которая не проявлялась десятилетиями во время успешных пусков в связке "Союз – Фрегат"", – сказал Михаил Фадеев.

По его словам, специалисты уже приступили к исправлению ошибки, ставшей причиной нештатной ситуации.

"Для немедленного исправления ситуации будет проведена корректировка данного алгоритма. И уже даны поручения по разработке новых, современных комплексов, методик имитации и контроля полетов. Кроме того, отдельная комиссия под руководством генерального директора "Роскосмоса" Игоря Комарова разберет организационные вопросы и подготовит предложения по оценке ответственности должностных лиц за принятие или непринятие решений, повлиявших на полноту представленной отработки миссии", – рассказал Михаил Фадеев.

Он выразил уверенность, что ошибка будет исправлена в срок и уже в начале следующего года состоится новый пуск.

"В данном случае все проверки, которые проводились перед пуском, не выявили отклонений и неисправностей. В любом другом случае, если бы, например, пуск состоялся летом, аварии можно было бы избежать, так как на пуск влияет очень большое количество факторов. В целом же устранение ошибки займет незначительное время, и пуск состоится в конце января 2018 года", – заключил представитель "Роскосмоса".

Второй запуск с нового российского космодрома состоялся 28 ноября. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками штатно достигла промежуточной орбиты. Однако затем не удалось установить связь со спутником "Метеор-М" № 2-1, который должен был отделиться первым. Аппараты не вышли на целевую орбиту и упали в Атлантический океан.

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