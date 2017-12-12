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Мнение: США будут создавать "другую Сирию"

11:3612.12.2017
(обновлено: 11:38 12.12.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром ПутинымПрезидент Сирии Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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США готовы согласиться на президентство Башара Асада до выборов в Сирии в 2021 году, пишут СМИ. Американист Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Вашингтону пришлось сменить свои ориентиры, но не приоритеты.

Белый дом готов согласиться на то, чтобы президент Сирии Башар Асад остался у власти до следующих выборов в 2021 году, сообщает New Yorker  со ссылкой на американских и европейских чиновников.

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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Данное решение полностью меняет ранее звучавшие в США заявления о том, что Асад должен покинуть свой пост в рамках мирного процесса, отмечает издание. Новая позиция Вашингтона отражает "ограниченные варианты администрации, военную реальность на месте и успех сирийских союзников – России, Ирана и "Хезболлах", поддерживающих осажденный режим Асада".

В то же время New Yorker не приводит в подтверждение этой информации цитат или ссылок на внутренние документы Белого дома.

Издание отмечает, что США потратили на кампанию в Сирии более 14 млн долларов. Тем не менее, "факты привели к тому, что администрация признает, что Асад, чья семья управляла Сирией почти полвека, может находиться у власти еще около четырех лет".

"В зависимости от результатов выборов в США в 2020 году, Асад может все еще быть у власти, когда Трамп покинет свой пост. Американские чиновники боятся, что Асад может победить на выборах 2021 года… и остаться у власти еще на много лет", – пишет издание.

Американская военная техника в Сирии
© AFP 2017 / Delil Souleiman
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New Yorker констатирует, что "Сирия сейчас контролирует большую часть территории, включая города Дамаск, Хама, Хомс, Латакия и Алеппо, который когда-то был бриллиантом в короне оппозиции, то, что американские аналитики называют "полезной Сирией"".

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин отметил, что США понимают – им придется взаимодействовать с сирийским правительством, и именно во главе с Башаром Асадом.

"США на самом деле просто свыклись с Асадом как с тем лидером страны, которого они не могут поменять, как они делали это в ряде других стран. У них (США) есть свои интересы, они достаточно объяснимы с точки зрения Соединенных Штатов. Долгое время они заявляли о том, что не приемлют такого лидера государства, о том, что его нужно менять. Но потом риторика поменялась, точнее она не просто поменялась, они ничего не могут с этим сделать. И это факт того, что им придется взаимодействовать с сирийским правительством, и главой этого правительства будет Асад", – сказал Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik.

Однако в долгосрочной перспективе, по его мнению, Вашингтон вернется к позиции, что сирийский лидер должен уйти.

"Другое дело, что и в долгосрочной перспективе США не собираются покидать этот регион. Даже сейчас, несмотря на разные заявления, происходит наращивание численности американских военнослужащих и советников, которые будут готовить "другую Сирию", которая будет существовать параллельно официальной Сирии. США планируют сохранить часть Сирии неподконтрольной Асаду – тому, с кем они должны смириться в качестве главы государства. Им пришлось сменить ориентиры, но не приоритеты. То есть США по-прежнему в долгосрочной перспективе рассматривают смену режима в Сирии, как свой основной приоритет. И для этого и останутся там эти советники, которые продолжат поддерживать оппозицию, какой бы она ни была, и будут создавать свой порядок", – сказал американист.

В понедельник, 11 декабря, президент России Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу значительной части российского воинского контингента из Сирии в связи с завершением операции против ИГ*.

Бойцы сирийской армии перед форсированием реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Манипуляторы со стажем: США приписали себе победу над террористами в Сирии
Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США продолжат борьбу с террористами в Ираке и Сирии, чтобы не допустить возрождение "Исламского государства"* и обеспечить безопасность американцев.

В апреле госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Россию обозначил основные принципы незаконченного плана президента Дональда Трампа по сирийскому урегулированию, итогом которого должна стать отставка Башара Асада. Москва не раз заявляла, что судьбу сирийского президента должны решать только граждане Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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