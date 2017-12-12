Мнение: необходимы контакты между всеми участниками сирийской драмы

Российские военные начали возвращаться из Сирии. Теперь важно добиться дальнейшего прогресса в урегулировании, и большое значение сохраняет астанинская площадка, отметил в эфире радио Sputnik политолог Юрий Почта.

Российские военные начали возвращаться из Сирии. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, подчеркнув, что сроки вывода войск будут зависеть от ситуации.

В понедельник президент России Владимир Путин, прибывший на авиабазу Хмеймим, отдал приказ приступить к выводу значительной части воинского контингента из Сирии. По его словам, в стране будут на постоянной основе задействованы два пункта базирования российских военных: авиабаза в Хмеймиме и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме того, российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии продолжит свою работу.

В тот же день по итогам переговоров в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что попытки сопротивления террористов в Сирии встретят эффективный отпор российской стороны, нынешняя повестка – это политический процесс.

В эфире радио Sputnik политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта отметил, что следующий шаг – политическое урегулирование.

"Сейчас встает серьезный вопрос, как согласовать контакты между астанинской и женевской площадками, между оппозицией и правительством, между всеми участниками этого драматичного периода в жизни сирийского народа. Это в том числе региональные участники, различные межнациональные структуры. И очень большое значение имеет все-таки астанинская площадка", – отметил Юрий Почта.

Он считает, что Запад не отказался от идеи смены власти в Сирии.

"Нынешняя власть, несомненно, собирается проводить выборы и организовать дискуссию по конституции государства, обещает учесть интересы всех народов, живущих в Сирии. Но дальше начинается старая песня Запада о том, что Асад должен уйти. То есть периодически они говорят, что пока пусть остается, но как только начнется переходный процесс, от него, дескать, надо избавиться. И дальше начинается перечисление его так называемых преступлений. Никаких доказательств не было, да это и не важно, потому что в этой информационной войне доказательства не нужны, достаточно обвинений", – сказал Юрий Почта.

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