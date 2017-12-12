Мнение: с помощью террориста в Нью-Йорке свои задачи решал кто-то другой

Посольство РФ в США призвало россиян к бдительности после попытки теракта в Нью-Йорке. Ситуацию в эфире радио Sputnik покомментировал политолог Дмитрий Солонников.

Посольство России в Вашингтоне призвало в понедельник находящихся в США россиян после взрыва в Нью-Йорке быть бдительными и избегать мест массового скопления людей.

"С тревогой восприняли сообщение о произошедшей сегодня утром попытке теракта в Нью-Йорке. Генконсульство России не располагает данными о том, что среди пострадавших были россияне. Призываем наших сограждан сохранять бдительность и избегать массовых скоплений людей", – говорится в заявлении пресс-секретаря дипмиссии Николая Лахонина.

В понедельник в Нью-Йорке на Манхэттене в подземном переходе произошел взрыв. По предварительным данным, подозреваемый 27-летний Акайед Улла привел в действие привязанное к телу "импровизированное взрывное устройство низкого качества". Сам он получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости – легкие телесные повреждения.

По данным СМИ, Улла выбрал место для осуществления теракта, "вдохновившись" прошлогодним нападением на рождественскую ярмарку в Берлине. При этом он хотел отомстить за американские удары по объектам ИГ* в Сирии.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik высказал мнение, что с помощью этого террориста свои задачи мог решать кто-то другой.

"Человек, который себя взрывает, неадекватен. И говорить о том, что такой человек все хорошо спланирует, не всегда приходится. Конечно, такими людьми манипулируют. И неадекватные люди становятся игрушками в чужих руках. А дальше вопрос, в чьих: в руках международных террористов или спецслужб. В этом отношении неадекватные люди – это инструмент. Здесь, возможно, кто-то другой свои задачи решал", – считает Дмитрий Солонников.

В российском посольстве в США между тем отметили, что Россия и Соединенные Штаты могут защитить своих граждан от террористических атак за счет сотрудничества. "Только объединенными и скоординированными действиями, в том числе через возобновление антитеррористических усилий спецслужб, можно обеспечить надежную безопасность гражданам наших стран", – заявил пресс-секретарь дипмиссии Николай Лахонин.

Дмитрий Солонников высказал свои предположения о том, будет ли этот призыв услышан.

"Россия подтверждает свой постоянный тезис о том, что терроризм – это мировое глобальное явление, и защищаться от него можно только координируя действия. Этот тезис никто с повестки дня российской дипломатии не снимал. Другое дело, что протянутая российская рука пока отвергается, но посмотрим: чем дальше, тем эта позиция, наверное, будет активнее восприниматься", – сказал Дмитрий Солонников.

* Террористическая группировка, запрещенная в России

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