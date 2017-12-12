Эксперт: судьба Саакашвили будет интересной

Суд в Киеве отпустил экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на свободу. Как будет развиваться ситуация дальше, в эфире радио Sputnik предположил политолог Антон Бредихин.

Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца и отпустил его на свободу под поручительство группы депутатов Верховной рады.

"Ходатайство прокурора в уголовном производстве о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили оставить без удовлетворения", – сказала судья Лариса Цокол.

Накануне в Киеве прошел митинг за импичмент президента Украины Петра Порошенко. Акцию организовали сторонники Саакашвили. Они также провели демонстрацию у следственного изолятора с требованием немедленно освободить политика, который в знак протеста против задержания объявил бессрочную голодовку.

Саакашвили задержали 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности, однако сторонники отбили его у правоохранителей.

Вновь задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Политолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин в эфире радио Sputnik предположил, как события будут развиваться дальше.

"Конфликт дальше будет развиваться, не стихая, потому что Михаил Николозович отпущен на свободу и продолжает выступать в качестве лидера оппозиции, одновременно получая поддержку из Вашингтона. Следовательно, американское руководство было очень недовольно его задержанием и уголовным преследованием. Поэтому, думаю, будут новые выступления, новое "народное вече", будут подниматься снова вопросы об импичменте Порошенко", – отметил Антон Бредихин.

По его мнению, это приведет к росту внутреннего противостояния на Украине.

"Как следствие, все это должно привести к новой фазе противостояния и в органах власти Украины – это в том числе и "войны" между Национальным антикоррупционным бюро и Генпрокуратурой, которые напрямую связаны с конфликтом элит на Украине. В дальнейшем судьба Саакашвили, думаю, будет интересной, потому что ему уже был когда-то обещан пост премьер-министра и он будет добиваться его всеми возможными путями. Я считаю, что сейчас у Саакашвили большие политические очки, высокий рейтинг и большая поддержка из США, следовательно, и административный ресурс – конечно, не прямой, а тот, который представляют аффилированные с США украинские чиновники", – сказал Антон Бредихин.

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