"Победы достигли, теперь важно другое". Эксперт о выводе войск РФ из Сирии

Россия начала вывод своих военнослужащих из Сирии. Военный эксперт Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, что необходимо делать дальше.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные уже начали возвращаться из Сирии. При этом он отметил, что сроки вывода войск будут зависеть от ситуации.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин, прибывший на авиабазу Хмеймим, отдал приказ приступить к выводу значительной части воинского контингента из Сирии. По его словам, в стране будут на постоянной основе задействованы два пункта базирования российских военных: авиабаза в Хмеймиме и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме того, российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии продолжит свою работу.

В тот же день по итогам переговоров в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что попытки сопротивления террористов в Сирии встретят эффективный отпор российской стороны, нынешняя повестка – это политический процесс.

"В случае возобновления каких-то очагов сопротивления со стороны террористов будем предпринимать эффективные ответные меры. На повестке дня – обеспечение процесса политического урегулирования в Сирии",– сказал Путин.

Президент России за день посетил Сирию, Египет и Турцию, где встретился с главами этих стран. Путин заявил, что от террористов освобождена практически вся территория Сирии.

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik оценил важность происходящего.

"Военная фаза в Сирии практически завершена, крупные войсковые группировки ИГ* и их пособников разгромлены. Даже не военному человеку понятно, что уничтожение 32 тысяч боевиков, 400 танков и другого вооружения и техники – несомненно, большая победа", – сказал Владимир Богатырев.

Он отметил, что теперь нужно переходить к следующим этапам урегулирования в Сирии.

"Победы достигли, теперь важно другое. Нужно локализовать любые возможности провокационных действий со стороны той оппозиции, которую мы считаем террористической (речь идет о "Джебхат ан-Нусре"* и некоторых других группировках). Нужно обязательно сделать все, чтобы курдская составляющая Сирии работала на позитив, а не создавала сложности и проблемы. Конечно, продолжать политику объединения усилий с Турцией, Египтом, Ираном, Израилем, Ливаном и другими странами региона", – сказал Владимир Богатырев.

* Террористическая организация, запрещенная в России.