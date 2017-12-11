"Порошенко увлекся". Политолог о войне ведомств на Украине

В Киеве заявили, что жертвой войны между антикоррупционными ведомствами и Генпрокуратурой может стать вся Украина. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак рассказал, чем обусловлено это противоборство.

Конфликт между антикоррупционными ведомствами и Генпрокуратурой Украины может привести к войне, жертвой которой станет вся страна, заявил в эфире ТСН глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

"Вместо того, чтобы бороться с коррупцией реально, мы боремся между собой", – сказал Холодницкий, комментируя противоречия между САП, Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и прокуратурой.

Он также заявил, что в Вашингтоне недовольны сложившейся ситуацией.

"Первый месседж, который мы услышали в госдепартаменте США – дословно – "мы вас поддерживаем на 1000%". Второе – что все конфликты должны решаться правовым путем", – приводит слова Холодницкого издание Korrespondent.net.

Ранее Государственная миграционная служба сообщила о задержании агента НАБУ при попытке дать взятку чиновнику миграционного ведомства. При этом в антикоррупционном бюро считают, что Генпрокуратура и СБУ сорвали им спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы в миграционной службе.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что действия агента НАБУ незаконны и являются провокацией. Президент Петр Порошенко признал, что публичные межведомственные конфликты вышли за рамки "разумной конкуренции".

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik рассказал, чем вызвано это противостояние.

"Противоборство между ведомствами связано с тем, что отдельные структуры подчиняются непосредственно Порошенко и Луценко, они имеют там колоссальное влияние. А есть структуры, созданные заокеанскими партнерами Украины, и они подчиняются не Порошенко, а Вашингтону. В связи с этим и происходит "недопонимание": Порошенко увлекся – он превращает государство в свое частное предприятие, а за океаном на это не рассчитывали. Самый большой коррупционер на Украине – это нынешняя власть. Такого уровня коррупции, как сейчас, не было за все время независимости Украины. Украина в рейтингах соревнуется с Нигерией и Сомали. Коррупция – это суть этой власти, и рассчитывать, что что-то изменится, не приходится", – сказал Александр Дудчак.

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