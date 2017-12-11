Эксперт: скоро скажут, что вся ШОС "роется" в делах ФРГ – ей заняться нечем

В Пекине отвергли обвинения в том, что китайская разведка создала фейковые аккаунты в соцсети LinkedIn для поиска информаторов в Германии. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Леонтий Букштейн.

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан назвал "совершенно необоснованными" обвинения в том, что китайская разведка создала фейковые аккаунты в социальной сети LinkedIn для того, чтобы рекрутировать информаторов в Германии.

Ранее Федеральная служба защиты конституции Германии заявила, что около десяти тысяч жителей ФРГ стали целью "китайских шпионов", использовавших социальную платформу. По данным немецкого издания Spiegel , Китай использовал социальную сеть LinkedIn, чтобы "рекрутировать информаторов в Германии". В частности, как сообщило издание со ссылкой на работников спецслужб, китайская разведка под видом якобы зарегистрированной в соцсети женщины инициировала контакты с сотрудниками государственных органов, дипломатами и парламентариями, чтобы собирать информацию.

"Эти заявления соответствующих органов Германии совершенно необоснованные. Мы надеемся на то, что соответствующие структуры, особенно правительственные органы Германии, будут делать больше ответственных заявлений, а не таких, которые не идут на пользу двусторонним отношениям Китая и Германии", – заявил Лу Кан на брифинге.

Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн считает, что обвинения Федеральной службы защиты конституции ФРГ звучат несерьезно.

"Мне интересно, как подсчитали, что около десяти тысяч германских граждан стали объектами "шпионских изысканий". По головам считали, по квартирам? Какая-то цифра, извините, "от балды" взятая. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Теперь посмотрите: Россия и ее партнеры становятся объектами таких изысканий. Бьют не только по России, но и по тем, кто с ней работает. Скоро скажут, что ШОС в полном составе роется в делах Германии – больше нечем нам заняться, нас это очень волнует… Теперь вот досталось Китаю. Хотя я думаю, что Китай так или иначе присутствует вообще везде, потому что его компании сотрудничают с ведущими компаниями Запада. Это я знаю и по нашей отрасли – связи и IT – у них везде очень серьезные проекты. Кому-кому, а Китаю нет никакой нужды что-то у кого-то красть. На его территории масса "отверточных производств" ведущих компаний. Зачем им искать где-то еще, когда все уже привезено в Китай?", – сказал Леонтий Букштейн.

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