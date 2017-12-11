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Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада шоком

16:4411.12.2017
(обновлено: 16:47 11.12.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад и министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017Владимир Путин, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад и министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин, посетивший базу "Хмеймим" в Сирии, отдал приказ начать вывод российской группировки. Политолог Араик Степанян в эфире радио Sputnik отметил, что российские военные выполнили свою основную задачу в Сирии.

Президент России Владимир Путин, прибывший утром на российскую базу в сирийском Хмеймиме, отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. 

Укладка тормозного парашюта для штурмовика Су-25 ВКС России на аэродроме в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", – заявил Путин, выступая перед военнослужащими.

По его словам, российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и решительность и возвращаются к своим близким с победой. "Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу", – сказал российский лидер. 

При этом он подчеркнул, что "мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас в России". 

"Но это не заставит нас сложить руки и отступить. Это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является международный терроризм, под какой бы личиной он не прятался", – продолжил Путин.

Президент добавил, что "если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели". 

Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Максим Блинов
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Политолог: Россия закончила "активный цикл" в Сирии
В Хмеймиме главу государства встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.

Ответственный секретарь Академии геополитических проблем, политолог Араик Степанян в эфире радио Sputnik отметил, что российские военные выполнили основную задачу в Сирии – значительная часть террористов разгромлена.

"Президент России поставил точку в вопросе уничтожения ИГ*. Самые боеспособные группировки уничтожены благодаря сирийской армии, российским ВКС, иранским добровольцам. При этом роль международной коалиции во главе с США минимальна. Наша операция отличается от американской тем, что мы действительно уничтожили терроризм, сохранили целостность государства и легитимность его власти, заставили стороны сесть за стол переговоров. Дальше, думаю, начнется стадия перемирия, мирное устройство Сирии и достижение компромиссов", – сказал Араик Степанян.

Он высказал также предположение, какие российские силы останутся в Сирии. 

"Я думаю, останется часть воздушных сил – ВКС – для экстренных случаев, саперные части, потому что нужно помогать разминировать Сирию, так как террористы оставили множество мин и ловушек. Останутся переговорщики, внутренняя полиция для охраны и обеспечения безопасности военных баз и городов. А в основном военные будут выведены, необходимости в них нет, масштабные военные действия закончились", – отметил политолог.

По его мнению, Запад попытается сейчас замять поездку российского президента в Сирию и озвученное им решение. 

"Я думаю, центральные мировые СМИ приезд Владимира Путина (в Сирию – ред.) попытаются не заметить. Они думают, что это только их прерогатива, когда, например, президент США летит в Афганистан, и это превращается в крупное шоу, как они заботятся о своих военнослужащих. А сейчас они должны или подвергнуть критике эту поездку (российского президента в Сирию – ред.), или сказать, что роль России никчемна. Но большинство, на мой взгляд, попытаются просто не заметить этого, потому что для них это шок. Президент России прилетел в Сирию и провозгласил, что война с террористической группировкой ИГ* закончена, дает приказ возвращаться домой. Это значит, что все прогнозы западных аналитиков и российских либералов, что Россия погрязнет в этой войне, что для России это ловушка – все это не сбылось. Россия показала и доказала, что небольшим количеством своих Вооруженных сил может добиться успеха", – подчеркнул Араик Степанян.

В 2015 году Россия по просьбе Дамаска начала антитеррористическую операцию в Сирии. В марте 2016 года большую часть группировки ВКС вывели в связи с успешным выполнением задач. При этом в стране по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим" и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе, а также российский Центр по примирению.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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