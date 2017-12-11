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Лада Задонская: мы поддержали спортсменов, решивших участвовать в Играх

16:0311.12.2017
(обновлено: 16:04 11.12.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЦеремония Год до Олимпийских игр 2018Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Комиссия спортсменов ОКР поддержала атлетов, решивших участвовать в зимних Олимпийских играх-2018. В эфире радио Sputnik член комиссии, конькобежка Лада Задонская отметила, что у членов комиссии по этому поводу сложилось единое мнение.

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) приняла решение поддержать тех российских атлетов, которые выразили готовность участвовать в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане в нейтральном статусе, заявила глава комиссии Софья Великая.

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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Заседание комиссии спортсменов ОКР прошло в понедельник, 11 декабря, в Москве.

"Мы рассмотрели ряд разных сообщений, общались по скайпу со спортсменами, которые участвуют в этапах Кубков мира. Постарались собрать максимум мнений. Большинство спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде. Комиссия поддержала тех спортсменов, которые решили участвовать в Играх, и уважает мнение тех, кто по различным причинам не будет этого делать", – сказала Великая журналистам.

Кроме того, Великая сообщила, что комиссия спортсменов ОКР намерена попросить главу МОК пересмотреть решение о дисквалификации российских атлетов. По словам спортсменки, главный посыл – отменить пожизненное отстранение от Олимпиад призеров сочинских Игр. Спортсмены уже были наказаны и имеют право участвовать в Олимпиадах по всем тем нормам, которые прописаны в регламенте МОК, отметила Софья Великая. 

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© РИА Новости / Антон Денисов
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Направлять ли это обращение в МОК, будет решено во вторник, 12 декабря, на Олимпийском собрании.

Российская конькобежка, участница Олимпийских Игр в Сочи, член комиссии спортсменов ОКР Лада Задонская в эфире радио Sputnik отметила, что у членов комиссии по этому поводу сложилось единое мнение.

"Будет правильно, если мы отправим это обращение президенту МОК, олимпийскому чемпиону Томасу Баху. Предел наших мечтаний, чтобы он пошел нам навстречу. Надежда есть. Лучше попробовать что-то сделать, чем бездействовать. Комиссия спортсменов сплотилась в этом вопросе", –  сказала Лада Задонская.

По ее словам, вопрос об участии или неучастии в Олимпиаде-2018 – это выбор каждого спортсмена.

"Мы поддержали спортсменов, которые примут решение участвовать в Олимпийских играх. Но мы уважаем и позицию тех, кто примет решение не участвовать. Это выбор каждого. Мы знаем, сколько сил и времени положено, поэтому мы решили поддержать участников. Хотя продемонстрировать российский флаг на Олимпиаде нашим спортсменам не разрешат. Возможно, только у болельщиков, которые будут сидеть на трибунах, будет возможность поддерживать наших. Самим же спортсменам будет запрещена любая символика, будь то резинки для волос или цвет лака для ногтей", – отметила Лада Задонская.

Пятого декабря исполком МОК по следам допинговых расследований сообщил о возможности допуска к Играм-2018 только "чистых" российских спортсменов под нейтральным олимпийским флагом – в специальном статусе Olympic Athlete from Russia (OAR). Решение о допуске будет принимать специальная комиссия.

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