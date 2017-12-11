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Эксперт: ситуация вокруг КНДР начинает выходить из-под контроля

15:3911.12.2017
(обновлено: 15:40 11.12.2017)
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© AP Photo / Ahn Young-joonСовместные учения южнокорейских и американских военныхСовместные учения южнокорейских и американских военных
© AP Photo / Ahn Young-joon
США, Япония и Южная Корея начали учения у границ Северной Кореи. В эфире радио Sputnik эксперт по проблемам АТР Владимир Терехов обратил внимание на одно обстоятельство.

США, Япония и Южная Корея начали двухдневные совместные военно-морские учения. Маневры пройдут в водах близ Японии и Корейского полуострова. Стороны задействуют оснащенные системами раннего обнаружения американский эсминец Stethem, южнокорейский "Соэ Ю Соннён", а также японский "Тёкай".

Пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет Корейской народной армии во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мнение: без серьезных усилий войны на Корейском полуострове не избежать
В Токио рассказали, что цель учений – повышение тактического потенциала военно-морских сил и укрепление отношений между тремя странами. Военные смоделируют условные пуски северокорейских баллистических ракет и отработают обмен информацией между кораблями.

В пятницу, 8 декабря, завершились пятидневные учения ВВС США и Южной Кореи Vigilant AC. Они стали самыми крупномасштабными в истории – в них задействовали около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.

В Пхеньяне заявили, что маневры говорят о подготовке удара по КНДР, и выразили мнение, что война на Корейском полуострове неизбежна.

Истребители ВВС США F-16 на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей. 4 декабря 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon
Эксперт об учениях Vigilant ACE: может получиться, как с мировыми войнами
Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Последние события вокруг Корейского полуострова прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов.

"Ситуация, к сожалению, все больше развивается по непредсказуемому сценарию. Относительное затишье было по факту прервано запуском северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты ("Хвасон-15" – ред.). Но на самом деле это была предваряющая мера, поскольку США к тому времени объявили о совместных учениях с Южной Кореей, включая масштабные учения ВВС. Нынешние трехсторонние учения США, Японии и Южной Кореи ничего принципиально нового не привносят. За некоторым исключением: обращает на себя внимание активность Японии в сфере собственной оборонной политики", – сказал Владимир Терехов. 

И это, по его словам, новый "момент" в ситуации на Корейском полуострове.

"Для пересмотра стратегии национальной безопасности Япония выдвигает два мотива: это ракетно-ядерная программа Северной Кореи, а второй мотив связан с возобновлением формирования "союза" четырех стран – США, Японии, Индии и Австралии. И если этот тренд будет осуществлен, то это будет иметь фундаментальное значение для ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, Япония объявила о разработке собственных ракет воздушного базирования различного класса, и это фактически уже ударная система. Так что этот новый элемент, связанный с Японией, привносит новый момент в ситуацию на Корейском полуострове", – отметил эксперт.

По его мнению, ситуация вокруг КНДР начинает выходить из-под контроля. 

"Как ответит на эти учения КНДР, сказать трудно. Сейчас всякие прогнозы немного стоят. В интересах Северной Кореи было бы воздержаться от ответа. Но ситуация, по-видимому, уже начинает потихоньку выходить из-под контроля", – заключил Владимир Терехов.

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