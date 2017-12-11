Эксперт: Россия как "былинный богатырь" сделала большое дело в Сирии

В Минобороны РФ ответили на обвинения со стороны МИД Франции в "присвоении победы над ИГ*" в Сирии. Эксперт по Ближнему Востоку Аббас Джума в эфире радио Sputnik выразил мнение, что, обвиняя Россию, французы высказали далеко не собственную точку зрения.

Минобороны РФ прокомментировало заявление главы МИД Франции о якобы "необоснованном присвоении РФ победы над ИГ*", отметив, что разгром террористов – это заслуга, прежде всего, сирийского руководства и правительственных сил, тогда как "международная коалиция" была сосредоточена на противодействии им.

"По меньшей мере странно слышать от главы внешнеполитического ведомства Франции о каком-то присвоении Россией победы над ИГИЛ*. В том, что ИГИЛ* сегодня разгромлен в Сирии – заслуга, прежде всего, сирийского руководства и правительственных войск", – говорится в распространенном в воскресенье комментарии МО РФ.

"При поддержке ВКС России сирийская армия освободила от террористов ИГ* сотни населенных пунктов и вернула под контроль легитимного руководства практически всю территорию страны. Все это время международная коалиция была сосредоточена на противодействии сирийским правительственным войскам вплоть до прямых бомбардировок их позиций в том же Дейр-эз-Зоре", – заявили в ведомстве.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил удивление тем, что Россия "присвоила" себе победу над террористической организацией ИГ* в Сирии. По словам министра, "с определенным запозданием" российские военные пришли на помощь силам президента Сирии и, в конечном счете, добились освобождения Дейр-эз-Зора.

Журналист-международник, эксперт по Ближнему Востоку Аббас Джума в эфире радио Sputnik отметил обоснованность заявлений российского Минобороны – победу в Сирии одержала сирийская армия. Но без поддержки ВКС РФ это вряд ли стало бы возможным, подчеркнул эксперт.

"Это все началось с американцев, которые возглавляют коалицию, а те, кто стоит, скажем так, под началом у США, просто поддакивают. Россия же, как былинный русский богатырь, сделавший большое дело, скромно говорит: да вы что, вы же сами. При этом я, конечно, не собираюсь ни капельки умалять заслуг сирийской армии, ведь на земле гибнут именно сирийские военные, а также другие союзники, например, в лице Ирана. Но весь этот сказ был бы невозможным без поддержки российских ВКС. Ни одна серьезная операция немыслима без поддержки с воздуха. А также без поддержки российских ВМС, которые "Калибрами" беспрецедентно били в точку, нанося врагу огромный ущерб. Поэтому (со стороны Минобороны РФ – ред.) все было сказано по делу: победа принадлежит сирийскому народу. И все изначально задумывалось для сирийского народа", – сказал Аббас Джума.

При этом он выразил удивление, что западные страны пытаются нивелировать победу, достигнутую при поддержке РФ. Ведь никаких осязаемых дивидендов ни одна из стран от этого не получит.

"Это все очень эфемерно. Какие могут быть дивиденды? Это же не как, когда, условно говоря, была фашистская Германия и антифашистская коалиция, и проигравшая сторона выплачивала контрибуции, репарации и прочее. Это совсем другая история. На самом деле для американцев это просто лишний повод закрепиться в этом стратегически важном регионе, а для России – это возможность не допустить закрепления американцев и проамериканской креатуры в лице боевиков, в том числе", – отметил Аббас Джума.

В понедельник президент РФ Владимир Путин поручил вернуть из Сирии значительную часть российского воинского контингента. Это заявление президент сделал на авиабазе в Хмеймиме, выступая перед российскими военными.

*Террористическая группировка, запрещена в России

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!