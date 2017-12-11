Эксперт: победа националистов на Корсике – опасная тенденция

Кандидаты от националистической партии Pe a Corsica и их сторонники после объявления результатов на территориальных выборах на острове Корсика. 10 декабря 2017

Кандидаты от националистической партии Pe a Corsica и их сторонники после объявления результатов на территориальных выборах на острове Корсика. 10 декабря 2017

Корсиканские националисты одержали решительную победу на региональных выборах. Свое мнение о предстоящих действиях победителей выборов высказал в эфире радио Sputnik эксперт Сергей Федоров.

Корсиканские националисты одержали победу во втором туре региональных выборов на острове, свидетельствуют данные по завершении подсчета голосов.

Согласно предварительным результатам выборов, националистическая коалиция "За Корсику" председателя исполнительного совета Корсики Жиля Симеони и спикера Ассамблеи Корсики Жан-Ги Таламони получила 56,46% голосов.

Вторыми стали местные правые во главе с Жаном-Мартеном Мондолони – 18,29%, третьей – президентская партия "Вперед, республика": 12,67%. Завершает список правоцентристская партия "Республиканцы" – 12,57%.

Победа корсиканских националистов была ожидаемой: с 2015 года они уже находятся у власти, при этом результаты их работы в данный период на острове в целом признаны успешными. Проведение новой избирательной кампании связано с административной реформой – объединением двух департаментов Корсики и реорганизацией местных властей с 1 января 2018 года.

Между тем, по мнению экспертов, речь не идет о том, что Корсика станет "второй Каталонией" в Европе. Это дотационный регион, поэтому разговор будет идти скорее о предоставлении большей автономии. Ранее представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что кабинет министров готов к диалогу с той властью, которую изберут сами корсиканцы.

Свое мнение о предстоящих шагах победителей выборов на Корсике высказал в эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

"Они акцентируют внимание на том, что не собираются идти за Каталонией. Но при этом собираются начать переговоры с центральными властями по поводу большей автономии. Поэтому это тоже опасная тенденция. После того, как организация "Фронт национального освобождения Корсики" прекратила свою террористическую деятельность в 2014 году, казалось, тема независимости была закрыта. Тем не менее, очевидно, по результатам Brexit'а и событий в Каталонии идея если не независимости, то большей автономии вновь стала будоражить головы корсиканцев. Поэтому я думаю, что французскому правительству нелегко будет решить эту проблему и обуздать корсиканский национализм, который получил такую солидную поддержку на выборах. Наверное, будут идти поиски компромисса между интересами националистов и центральных властей. И, я думаю, властям придется пойти на уступки в плане предоставления большей самостоятельности корсиканцам", – считает Сергей Федоров.

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