Эксперт: победа националистов на Корсике – опасная тенденция

Корсиканские националисты одержали победу во втором туре региональных выборов на острове, свидетельствуют данные по завершении подсчета голосов.
Вторыми стали местные правые во главе с Жаном-Мартеном Мондолони – 18,29%, третьей – президентская партия "Вперед, республика": 12,67%. Завершает список правоцентристская партия "Республиканцы" – 12,57%.
Победа корсиканских националистов была ожидаемой: с 2015 года они уже находятся у власти, при этом результаты их работы в данный период на острове в целом признаны успешными. Проведение новой избирательной кампании связано с административной реформой – объединением двух департаментов Корсики и реорганизацией местных властей с 1 января 2018 года.
Свое мнение о предстоящих шагах победителей выборов на Корсике высказал в эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
"Они акцентируют внимание на том, что не собираются идти за Каталонией. Но при этом собираются начать переговоры с центральными властями по поводу большей автономии. Поэтому это тоже опасная тенденция. После того, как организация "Фронт национального освобождения Корсики" прекратила свою террористическую деятельность в 2014 году, казалось, тема независимости была закрыта. Тем не менее, очевидно, по результатам Brexit'а и событий в Каталонии идея если не независимости, то большей автономии вновь стала будоражить головы корсиканцев. Поэтому я думаю, что французскому правительству нелегко будет решить эту проблему и обуздать корсиканский национализм, который получил такую солидную поддержку на выборах. Наверное, будут идти поиски компромисса между интересами националистов и центральных властей. И, я думаю, властям придется пойти на уступки в плане предоставления большей самостоятельности корсиканцам", – считает Сергей Федоров.
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