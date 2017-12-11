"Без субъектности". Эксперт о заявлении ЕС по поводу "милитаризации" Крыма

ЕС обеспокоен "милитаризацией" Калининграда и Крыма, говорится в докладе Европарламента. В эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин высказал мнение, что страны Евросоюза сами активно милитаризируют свою территорию под воздействием США.

В Европарламенте считают, что Россия "милитаризировала" Крым и Калининград, сообщает RT со ссылкой на доклад Генерального директората ЕП по внешней политике.

В документе утверждается, что Москва пытается "перестроить" европейские порядки безопасности в обоих регионах, а также вывести кризис в отношениях с ЕС в "военную область". Так, авторы доклада отмечают, что Россия использует Калининградскую область "для запугивания стран Балтии", а Крым – в качестве "бастиона противодействия" на Черном море.

По мнению авторов доклада, размещение ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области несет угрозу безопасности соседних балтийских государств. Говоря о Крыме, аналитики указывают, что воссоединение полуострова с Россией изменило военный баланс в регионе в пользу Москвы.

В Европарламенте подчеркнули маловероятность полномасштабной войны в этих регионах. Вместе с тем авторы доклада говорят о возможности "нежелательной и неконтролируемой эскалации" конфликта в регионах Балтийского и Черного морей.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал мнение, что страны Евросоюза сами активно милитаризируют свою территорию под воздействием США.

"Милитаризация Восточной Европы происходит именно под воздействием политики США, и Евросоюз, если бы хотел, давно мог бы это пресечь. Но, как мы видим, он не только не пресекает, но и сам втягивается в эту милитаризацию: на востоке Европы усиливается не только американский контингент, но и контингенты стран НАТО – страны Евросоюза предоставляют свою территорию для размещения американских механизированных бригад и для позиционных районов ПРО. Все это в Европе прекрасно понимают, но не только не препятствуют, но и сами в этом участвуют. Все это показывает, что Европа лишена военной субъектности и следует в фарватере политики США", – сказал Борис Рожин.

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