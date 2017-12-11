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Эксперт: Международный союз биатлонистов всегда говорил с нами сквозь зубы

12:2511.12.2017
(обновлено: 12:26 11.12.2017)
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© Фото : Евгений ТумашовБиатлонистыБиатлонисты
© Фото : Евгений Тумашов
Международный союз биатлонистов ограничил в правах Союз биатлонистов России. Глава Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов в эфире радио Sputnik отметил, что такое предвзятое отношение характерно не для всех спортивных объединений.

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU), проходивший в воскресенье в австрийском Хохфильцене, ограничил в правах Союз биатлонистов России (СБР), однако российские спортсмены сохранили право участвовать в соревнованиях под эгидой IBU, а Тюмень осталась хозяйкой этапа Кубка мира в текущем сезоне. 

Биатлонисты на огневом рубеже во время официальной тренировки на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2015/16 в Эстерсунде, Швеция
© РИА Новости / Константин Чалабов
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IBU в воскресенье провел заседание исполкома, которое было посвящено решению исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) об участии российских спортсменов в Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.  

IBU объявил, что статус СБР понижен до временного членства, а вопрос восстановления полного членства будет рассмотрен не раньше конца сезона-2017/18.

Ранее источник сообщил агентству "Р-Спорт", что российские биатлонисты пока допущены к соревнованиям под эгидой IBU до конца сезона, а Тюмень, как и планировалось ранее, примет заключительный этап Кубка мира в текущем сезоне. Статус временного члена IBU подразумевает, что спортсмены могут представлять страну на всех стартах под эгидой IBU, а страна имеет право проводить соревнования, ранее одобренные международной организацией.

Сергей Чепиков
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Виктор Майгуров, который сохранил пост первого вице-президента IBU, заявил, что отдельные члены исполкома призывали к тому, чтобы наложить более суровые санкции, но "благоразумие восторжествовало".

Заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) Николай Долгополов в эфире радио Sputnik прокомментировал решение Международного союза биатлонистов. 

"Все это неудивительно: идут атаки на наши олимпийские сборные – в том числе и на сборную по биатлону. И сейчас то, кто будет допущен к соревнованиях, зависит от людей, которые сидят в международных федерациях. Международный союз биатлонистов – не из тех, кто относится к нам с большим пиететом. Это надо воспринимать, к сожалению, как факт. И мне кажется, что несмотря ни на что, надо ехать, выступать и обязательно побеждать. Такие же нападки, наверное, ждут наших спортсменов и в некоторых других видах спорта. Возможно, не во всех. Не думаю, что с фигуристами возникнет такая же ситуация, как с биатлонистами. Союз биатлонистов – один из немногих, кто всегда разговаривал с нами, я бы сказал, сквозь сжатые зубы. И если мы победим, если возьмем хотя бы одну медаль, это будет определенная победа", – считает Николай Долгополов.

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