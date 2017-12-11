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Разлогов о кончине Броневого: этот герой ушел от нас навсегда

12:0011.12.2017
(обновлено: 12:39 11.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЦеремония прощания с народным артистом СССР Леонидом Броневым в театре Ленком в Москве. 11 декабря 2017Церемония прощания с народным артистом СССР Леонидом Броневым в театре Ленком в Москве. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В Москве прощаются с Народным артистом СССР Леонидом Броневым, который скончался 9 декабря на 89-м году жизни. Президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов в эфире радио Sputnik назвал кончину артиста "особой потерей".

Близкие, коллеги и поклонники таланта известного артиста театра и кино Леонида Броневого, который ушел из жизни в возрасте 88 лет, собрались в понедельник в театре "Ленком", чтобы проститься с артистом.

© Гостелерадио / Мосфильм (1984)
Кадр из фильма "Формула любви"
Народный артист СССР Леонид Броневой скончался в субботу на 89-м году жизни. Известные деятели культуры, первые лица государства, чиновники и обычные зрители с огромной печалью восприняли эту новость. Свои телеграммы с соболезнованиями направили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр культуры РФ Владимир Мединский, слова соболезнования прозвучали от многих именитых артистов и режиссеров.

Церемония прощания проходит в Большом зале "Ленкома", где выдающийся актер проработал более 20 лет, после прощания его похоронят на Новодевичьем кладбище.

На сцене "Ленкома" Броневой создал образы генерала Крутицкого в "Мудреце" по Александру Островскому, доктора Дорна в "Чайке" Антона Чехова, герцога Норфолка в "Королевских играх" Григория Горина, слуги Потапыча в "Варваре и еретике" по "Игроку" Федора Достоевского и многие другие.

© Мосфильм (1982)
Кадр из фильма "Покровские ворота"
Броневой также запомнился зрителям по ярким ролям в кино: так, его визитной карточкой стал образ Мюллера в сериале "Семнадцать мгновений весны". Кроме того, он снялся в картинах "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Небеса обетованные". Одной из его последних работ стала картина "Простые вещи" режиссера Алексея Попогребского. Актер признавался, что согласился на эту роль, поскольку проникся этой историей – историей о достоинстве.

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в эфире радио Sputnik отметил, что уход из жизни Леонида Броневого стал невосполнимой потерей для многих.

"В нашей памяти остался уже зрелый период творчества Леонида Броневого, когда он начал сниматься в кино, а это произошло достаточно поздно. Первая его роль в кино, которая сделала его знаменитым – до этого он снимался, но не оставлял такого следа – это роль Мюллера в фильме "Семнадцать мгновений весны". Она (эта роль – ред.) отличалась своеобразной неожиданностью, отходом от условной "маски", и в дальнейшем его снимали преимущественно в уже созданном образе, режиссеры уже заранее знали, какие роли он может сыграть. И потеря Леонида Броневого – это особая потеря, мы не сможем его больше видеть ни на сцене, ни на телевидении. Этот герой ушел от нас навсегда, и остается только возвращаться к его кинематографическим ролям, чтобы вспомнить, каким он был", – сказал Кирилл Разлогов. 

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