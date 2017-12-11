Разлогов о кончине Броневого: этот герой ушел от нас навсегда

Близкие, коллеги и поклонники таланта известного артиста театра и кино Леонида Броневого, который ушел из жизни в возрасте 88 лет, собрались в понедельник в театре "Ленком", чтобы проститься с артистом.
Церемония прощания проходит в Большом зале "Ленкома", где выдающийся актер проработал более 20 лет, после прощания его похоронят на Новодевичьем кладбище.
На сцене "Ленкома" Броневой создал образы генерала Крутицкого в "Мудреце" по Александру Островскому, доктора Дорна в "Чайке" Антона Чехова, герцога Норфолка в "Королевских играх" Григория Горина, слуги Потапыча в "Варваре и еретике" по "Игроку" Федора Достоевского и многие другие.
Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в эфире радио Sputnik отметил, что уход из жизни Леонида Броневого стал невосполнимой потерей для многих.
"В нашей памяти остался уже зрелый период творчества Леонида Броневого, когда он начал сниматься в кино, а это произошло достаточно поздно. Первая его роль в кино, которая сделала его знаменитым – до этого он снимался, но не оставлял такого следа – это роль Мюллера в фильме "Семнадцать мгновений весны". Она (эта роль – ред.) отличалась своеобразной неожиданностью, отходом от условной "маски", и в дальнейшем его снимали преимущественно в уже созданном образе, режиссеры уже заранее знали, какие роли он может сыграть. И потеря Леонида Броневого – это особая потеря, мы не сможем его больше видеть ни на сцене, ни на телевидении. Этот герой ушел от нас навсегда, и остается только возвращаться к его кинематографическим ролям, чтобы вспомнить, каким он был", – сказал Кирилл Разлогов.
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